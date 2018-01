Politiet har rykket søndag kveld ut til Ravnåsveien på Holmlia etter en melding om knivstikking.

– Vi er på stedet nå og jobber for å skaffe oss oversikt over det som er skjedd. De to som er skadet er begge i 20-årene og er kjørt til legevakten, sa politiets operasjonsleder Steinar Hausvik til Aftenposten ved 19.30-tiden.

Hausvik kjenner ikke til skadene de to knivofrene er blitt påført, men i og med at de er fraktet til legevakten er det sannsynlig vurdert at det ikke står om livet.

– Det skal ha oppstått en situasjon med mange mennesker, opplyser politiet til TV 2.

Politiet jobbet flere timer på stedet både med taktisk etterforskning og tekniske undersøkelser. De fikk opplysninger og flere angivelige gjerningsmenn, men forlot stedet uten pågripelser eller opplysninger som ga nok til å identifisere den eller de som sto bak knivstikkingen.

– Vi har foreløpig ikke fått anledning til å avhøre de fornærmede, sa Hausvik like før klokken 22 sndag kveld.

Holmlia: vi er i Ravnåsveien i forbindelse med en knivstikking. 2 personer er knivstukket, ukjent skadeomfang pr nå. Vi søker etter gjerningspersoner. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) January 21, 2018

Knivstikkingen skal ha foregått ute.

– Det er nevnt så mange som 12 mulige gjerningspersoner, sier operasjonsleder Steinar Hausvik til TV 2.