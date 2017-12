Enebolig i Sarpsborg totalskadet i brann

Nødetatene fikk melding om brannen klokken 6.27 søndag morgen.

En knapp time senere sa operasjonsleder Paul Horne i Øst politidistrikt til NTB at to beboere registrert på adressen hadde kommet seg uskadet ut av huset. Boligen var da overtent, og brannvesenet slet med å få vann frem til stedet, sa Horne.

Klokken 10.30 opplyste politiet overfor NRK at brannvesenet hadde kontroll på brannen og at mannskapene jobbet med etterslukking.

– Det var heldigvis ingen personskade, men huset er totalskadet, sa operasjonsleder Lars Stenrød.

Politiet opplyste tidligere søndag at det var ingen umiddelbar fare for spredning, men beboere i nabobygningene ble vekket i tilfelle evakuering dersom brannen skulle spre seg. En bergingsbil ble rekvirert for å fjerne kjøretøy parkert i nærheten av brannen.