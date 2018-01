Forsinkelser på Østfoldbanen etter kollisjon mellom tog og brøytebil

Politiet meldte først på Twitter at det var en personbil som var påkjørt ved en jernbaneovergang, men etter at en patrulje kom til stedet ble det klart at det var en brøytebil.

– Vi har fått opplyst at tre personer er skadet. To personer blir kjørt til legevakt, mens en person kjøres til sykehuset på Kalnes for undersøkelse, sier operasjonsleder Villy Meier i Øst politidistrikt til NRK.

Brøytebilsjåføren skal ha vært ute av bilen under sammenstøtet, opplyser politiet.

Som følge av kollisjonen sporet toget av, og klokken 23.38 meldte politiet at mellom 40 og 50 togpassasjerer ville bli transportert videre med buss.

Bane Nor melder onsdag morgen at Østfoldbanen går, men at det er forsinkelser mellom Fredrikstad og Råde som følge av at avsporingen fører til redusert hastighet på strekningen.