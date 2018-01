Eksil-iranere demonstrerte i Oslo mot det iranske regimet

Demonstrasjonen ble arrangert av Iranske Politiske Fanger for Fritt Iran (IPFFI) til støtte for det iranske folket. Klokken 15 møtte cirka 150 iranske demonstranter, deriblant eksil-iranere, opp foran Stortinget for å vise sin solidaritet.

Ifølge Oslo politidistrikts operasjonsleder Steinar Hausvik gikk demonstrasjonen fredelig for seg.

Gorm Kallestad / NTB scanpix

Uroen i Iran startet i landets nest største by Mashhad som en protest mot høy prisstigning og arbeidsledighet. Protestene spredte seg raskt til andre deler av landet, som har 80 millioner innbyggere. Minst 21 mennesker er ifølge statlige medier drept i uroen, og hundrevis er pågrepet.

Myndighetene har stengt sosiale medier som Telegram, Instagram, Facebook og Twitter. USAs president Donald Trump har gått ut med støtte til demonstrantene. Regimet i Teheran anklager USA for å egge til uro og har klaget til FN.