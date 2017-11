Mann til sykehus etter villsvinangrep

Med en viss forsinkelse ble operasjonssentralen i Sørvest politidistrikt varslet om hendelsen lørdag fra et lokalt lensmannskontor. Opplysningene gikk ut på at mannen var innlagt på Stavanger universitetssjukehus.

Ble bitt

– Det er en stygg bittskade, sa operasjonsleder Kjetil Føyen i Sørvest politidistrikt til NTB. Han tok imidlertid forbehold om at hendelsen ikke var dagsfersk.

Den uheldige mannen skulle ha blitt skadet i i en arm eller et bein. Det var et av hans egne dyr som bet og som ble avlivet på stedet etter hendelsen.

– Var i kontakt med vedkommende som ble bitt. Hendelsen skjedde for en uke siden og han er i god form, skrev politiet på Twitter lørdag kveld.

Søket avblåst

Viltnemnda rykket ut for å finne det voldelige villsvinet lørdag, men da opplysningen kom om at hendelsen var en uke gammel, ble søket avblåst. Likevel måtte to jegere ut lørdag for å se etter et annet villsvin fra samme besetning som også hadde rømt, men dette dyret hadde ikke bitt noen, skriver Stavanger Aftenblad.

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 12.05. Først flere timer senere ble det klart at hendelsen var over en uke gammel.

