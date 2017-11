Sp støtter Aps forslag om å vurdere asylsaker fra unge afghanere på nytt

Det er ikke bekreftet at Venstre og KrF kommer til å støtte forslaget, noe som er nødvendig for å få flertall på Stortinget.

NRK melder at Venstre og KrF slutter opp om hovedintensjonen i forslaget, og SV har varslet støtte. Dermed ser forslaget ut til å få flertall på Stortinget.

Arbeiderpartiet varslet mandag at det ville fremme forslag om at alle enslige asylsøkere mellom 16 og 18 år som er vedtatt returnert til internflukt siden 1. oktober i fjor, skal få saken vurdert på nytt. Partiet vil også innføre sårbarhetskriterier i vurdering av disse sakene.

Trond Giske sier at flere kommer til å få permanent opphold av de mellom 200 og 300 som nå får sin sak vurdert på nytt etter de såkalte sårbarhetskriteriene.

Hvor mange dette vil være, sier han er opptil vurderingene som gjøres.

Ifølge Giske skal ingen sendes ut mens de får ny vurdering.

– Hvor lang tid mener du dette vil ta?

– Det er opptil UDI å avgjøre – men det bør ikke ta lang tid, sier han.

Ifølge VG vil Sp imidlertid ikke støtte delen av forslaget som går ut på at utsendelsene stanses mens sakene behandles.

Vil vurdere ungdommenes sårbarhet på nytt

Støre presiserte overfor NTB at det vil gjelde mange av de såkalte oktoberbarna. Det er mindreårige, enslige asylsøkere som har fått midlertidig opphold frem til de fyller 18. Flere av dem skal nå sendes tilbake til Afghanistan. Men ikke nødvendigvis alle, eller bare, disse barna.

I den nye vurderingen vil partiet legge større vekt på om barna har tilgang til omsorgspersoner, nettverk eller har andre forutsetninger til å klare seg der de vil bli sendt ved internflukt.

Arbeiderpartiet vedtok etter intens intern debatt på sitt landsmøte i vår å innføre sårbarhetskriterier i behandlingen av saker der det vurderes midlertidig opphold for enslige, mindreårige asylsøkere.

Vil oppheve Listhaug-instruks

Bakgrunnen var den kraftige økningen i bruk av midlertidig opphold for mindreårige asylsøkere etter at det såkalte rimelighetsvilkåret ble fjernet 1. oktober i fjor. Rimelighetsvilkåret gjorde tidligere at de fleste enslige mindreårige asylsøkere ikke ble sendt til internflukt i hjemlandet, men heller fikk opphold i Norge, fordi internflukt ble sett på som «urimelig».

Arbeiderpartiet var med på denne opphevingen, men sier Stortinget ikke fikk informasjon om at dette ville gi en kraftig økning i bruken av midlertidig opphold.

– Før var det rundt 5 prosent av denne gruppen som fikk midlertidig opphold, i etterkant økte det til over 40 prosent, sa Støre til NTB mandag kveld.

Arbeiderpartiet vil også oppheve en instruks Sylvi Listhaug sendte til UDI i mai 2017 der departementet understreket at «manglende nettverk og/eller ressurser til å klare seg i internfluktområdet, samt sosiale og humanitære forhold ved retursituasjonen ikke alene kan begrunne at det gis ordinær oppholdstillatelse». Opphevingen skal etter forslaget bare gjelde i sakene der enslige mindreårige har fått midlertidig opphold siden oktober i fjor.

