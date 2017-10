Det er ventet mye nedbør, mellom 30 og 45 mm tirsdag til onsdag. Flere områder er det fare for overvann.

Meteorologisk institutt advarer også mot vanskelige kjøreforhold som følge av store snømengder enkelte steder i Hedmark, Buskerud og Oppland.

– Det blir vinterlig og vanskelige kjøreforhold, sier Bjart Eriksen ved Meteorologisk institutt til Aftenposten.

Ved 20-tiden tirsdag fikk politiets operasjonssentral på Romerike beskjed om at flere biler hadde kjørt av veien i Hurdal. Da patruljen kom frem, meldte de om flere centimeter med slaps.

Snø og regn

Allerede tirsdag opplevde Tryvann snøfall, men håper du på gode skiforhold i Oslo-området, må du nok vente en stund.

– Nei, det er bare å glemme skiforhold nå. Vi forventer snø nord for Oslo over 5 til 900 meter over havet. Grunnen til dette er fordi snøgrensen gradvis vil stige. De stedene som vil være garantert snø er nord for Lillehammer.

– Hva med områdene sør for Lillehammer?

– Fra Lillehammer og sørover vil det starte som snø og gradvis gå over til nedbør. Selv på Norefjell hvor det er forventet at mye av nedbøren vil komme som snø, vil det gå over til regn.

Det er allerede snø i fjellet i Sør-Norge, utover tirsdag ettermiddag og kveld vil det også komme snø i lavlandet.

Snø fra tirsdag til onsdag morgen vil gi vanskelige kjøreforhold i #Oppland, #Hedmark og #Buskerud. 20-30 cm snø, noen steder kanskje mer. pic.twitter.com/17b250xlQ1 — Meteorologene (@Meteorologene) October 24, 2017

Løypemaskinene er i gang flere steder

Snøfallet natt til tirsdag har ført til at løypebas Jo Stenersen og resten av preppegjengen i Hafjell Øyer Turskiløyper har startet sesongen, melder Langrenn.com.

– Vi grunnprepper nå cirka 2 kilometer på Mosetertoppen og 12 kilometer tur/retur på Gamle Hornsjøvegen mellom Sjøseterkrysset og Hornsjøhøyfjellshotell, sier Stenersen.

Det er meldt mer snø fremover, noe som gjør at det ifølge Stenersen skal ligge til rette for godt skiføre.

Stenersen sier til Gudbrandsdølen Dagningen at det går mot ny rekord for dem.

– I fjor hadde vi den første løypa klar 1. november. Nå kommer vi trolig til å sette de første sporene i løpet av kvelden når kalenderen fortsatt viser 24. oktober, sier Stenersen.

Store mengder nedbør

Varsel om flom- og jordskredfare er oppjustert til oransje nivå i Aust-Agder, Telemark og Vestfold. Opp til 80 millimeter nedbør er ventet enkelte steder.

Det har allerede regnet en del i Agder, Telemark og Vestfold. Tirsdag ettermiddag melder Yr at det kan komme lokalt opp til 80 millimeter nedbør i Telemark og Vestfold i løpet av 24 timer frem til onsdag. Mellom 30 og 40 millimeter regn er ventet i Agder.

NVE melder at det tirsdag kveld er ventet intens nedbør opp til 10 millimeter pr. time i Telemark og Vestfold. Det er Grenland og det vestlige kystområdet av Vestfold som antas å få mest regn.

– Her forventer vi både oversvømmelser og flomvannføring på oransje nivå i mindre bekker og elver, samt overvann i tettbygde områder, skriver NVE på sine nettsider.

Etter midnatt ventes det lite eller ingen nedbør. Faren for hendelser ventes dermed å avta tirsdag kveld for de minste vassdragene og utover onsdag for de middels store vassdragene.