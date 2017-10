Drammenbanen og Østfoldbanen har åpnet igjen

Bane Nor meldte om problemet i Asker litt før klokken 15 søndag ettermiddag.

– Det er et eller annet i sporet som gjør at man ikke får stilt signalet til grønt. Det er altså ingen feil på signalanlegget, det fungerer som det skal når det ikke blir gitt grønt lys, opplyste pressevakt Ragnhild Aagesen i Bane Nor til NTB.

Ved 17-tiden meldte Bane Nor at feilen var reparert, og at togene dermed kunne gå som normalt igjen.

Østfoldbanen var stengt mellom Sarpsborg og Halden søndag ettermiddag. Like før klokka 17 var strekningen åpnet igjen.

– Det er forsinkelser og innstillinger mellom Sarpsborg og Halden på grunn av strømproblemer, opplyste Bane Nor en time tidligere.