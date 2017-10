Problemer på Drammenbanen og Østfoldbanen gir forsinkelser i togtrafikken

Bane Nor meldte om problemet i Asker litt før klokken 15 søndag ettermiddag.

– Det er et eller annet i sporet som gjør at man ikke får stilt signalet til grønt. Det er altså ingen feil på signalanlegget, det fungerer som det skal når det ikke blir gitt grønt lys, sier pressevakt Ragnhild Aagesen i Bane Nor til NTB.

– Det er veldig vanskelig å si noe om hva som har skjedd. Vi har folk ute som prøver å få orden på det nå. Foreløpig er det vanskelig å angi et tidsperspektiv for når vi igjen kan gi grønt lys, sier Aagesen.

Østfoldbanen er stengt mellom Sarpsborg og Halden søndag ettermiddag.

– Det er forsinkelser og innstillinger mellom Sarpsborg og Halden på grunn av strømproblemer, opplyser Bane Nor.