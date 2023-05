Bjørn rusler rundt på Romerike. Forsker: – Syng hvis du møter den.

Etter flere observasjoner av bjørn på Romerike ber politiet folk om å være forsiktige, men sier det ikke er noen grunn til å være redde.

Klokken seks søndag morgen ble denne bjørnen fotografert på en vei i Gjerdrum kommune.

07.05.2023 09:45 Oppdatert 07.05.2023 10:30

– Jeg kjørte til trening klokken seks i dag tidlig, og da så jeg et dyr i veien noen hundre meter foran meg. Det var for lite til å være elg, så jeg lurte på hva det var, forteller Line Torp Hundevadt til Aftenposten.

Hun var på vei til Ask i Gjerdrum.

– Jeg kjørte litt nærmere, da reiste den seg på bakbena, forteller hun.

– Da rygget jeg forsiktig tilbake, sier hun.

Men hun rakk å ta bilde av bjørnen.

Ingen grunn til panikk

Den siste uken er det gjort flere bjørneobservasjoner på Romerike.

Sent lørdag kveld meldte politiet at bjørnen trolig var observert i nærheten av Skedsmokorset. Politiet ber folk om å ikke forstyrre bjørnen.

Ifølge Romerikes Blad ble det sett en bjørn ved Kløfta fredag.

Torsdag snakket Eidsvoll og Ullensaker Blad med Elin Holmgren. Hun var utenfor huset sitt da hun hørte noe knake i skogen. Først tenkte hun ikke så mye på det, hun er vant med at det er rådyr og grevling rundt huset.

Men hun trampet i bakken for å skremme. Det hjalp ikke.

Dyret ble ikke skremt. Da så hun at det var en bjørn, og flyktet inn i huset.

– Liker ikke folk

– Bjørn er ikke så glad i kontakt med folk, men det hender at de roter seg bort i områder med hus og veier, sier Morten Kjørstad til Aftenposten.

Han er avdelingsdirektør i Statens naturoppsyn.

Det er sjeldent at bjørn blir observert i bynære områder, slik som denne.

Hannbjørn på 5–8 år

Bjørneforsker Paul Eric Aspholm ved Nibio i Pasvikdalen har sett på bildene og videoene av bjørnen.

– Dette er en hannbjørn på mellom fem og åtte år. Den ser ungdommelig ut, og er muligens nærmere fem enn åtte, sier han.

Bjørnen har en velutviklet pukkel i nakken. Dette er noe som gradvis starter fra de er tre til fire år gamle.

Romerikes Blad har publisert en video der man ser bjørnen rusle på veien ved Skedsmokorset.

– Kroppsspråket og uttrykket den signaliserer med øyne og ører er tydelig overraskelse. Jeg tolker at den sier: «Oi, her var det jo et menneske». Den er helt klart var for mennesker, sier Aspholm.

Anbefaler sang

Forskeren mener bjørnen ikke utgjør noen fare for folk. Men dersom den føler seg truet eller presses inn i et hjørne, kan den bli irritert og gå til angrep. Han maner til ekstra varsomhet ved tur med hund. Rådet er å ha hunden i bånd. Hvis den løper etter bjørnen, kan den fort bli angrepet. Om den da løper tilbake til deg som eier, kan sinnet fort gå ut over deg.

– Hva skal man gjøre hvis man møter bjørnen?

– Signaliser at du er et menneske. Et godt råd er å synge, svarer han.

Aspholms favoritt er «Bjørnen sover», forklarer han og legger i vei med første vers på telefonen.

Lederen i viltnemnda i Nes sier til Romerikes Blad at det foreløpig ikke er meldt om at bjørnen har tatt husdyr.

– Den følger en trasé ulven har tatt mange ganger, men så vidt jeg vet har aldri en bjørn gått i de samme områdene. Nå er den sett i Hvamsåsen – på grensen til gamle Sørum kommune, sa Mæhlum til avisen lørdag kveld.

Kvier seg for å gå tur

Line Torp Hundevadt sier at hun først ble redd, så syntes hun det var en spennende opplevelse søndag morgen.

– Jeg har en hund som må luftes. Men jeg kvier meg nok litt for å gå tur med den i dag, sier hun.

– Jeg tenker jo på hva som kan gå rundt her.