Delte overgrepsbilder på Facebook. Fikk ni måneders fengsel.

Da politiet tok seg inn i en bolig på Sørlandet, fant de grovt overgrepsmateriale. At mannen som hadde skaffet det ble tatt, skyldes internasjonalt samarbeid og rapportering om mistenkelige brukere fra Facebook, Snapchat og Google.

En mann i 20-årene er dømt til ni måneder i fengsel for å ha delt grovt overgrepsmateriale på Facebook.

07.05.2023 19:42

Fra høsten 2019 til vinteren 2022 lastet en mann i begynnelsen 20-årene jevnlig ned film og bilder av barn. Materialet delte han med andre på Facebook.

Hvorfor akkurat han ble etterforsket og tatt?

Fordi Kripos fikk et tips fra den amerikanske organisasjonen National Center for Missing & Exploited Children. I samarbeid med Facebook, Snapchat, og Google overvåker de plattformene med tanke på å avdekke overgrepsmateriale.

Den angitte IP-adressen tilhørte tiltaltes bror. Da politiet ransaket brorens hjem for et drøyt år siden, viste det seg at tiltalte også bodde der. Han var hjemme og fortalte politiet at han hadde bilder på mobiltelefonen han hadde i lommen. Etter å ha undersøkt innholdet, pågrep politiet ham.

De fant film og bilder på tre mobiler og på mannens laptop. Søkehistorikken viste at han hadde søkt på ord som «boylove», «preteen», «childsex», «childporn» og «pedo». På PC-en lå det rundt 1600 filer. 70 prosent av dem var filmer. De viste gutter mellom 6 og 13 år i seksuelle poseringer. Gutter som utførte seksuelle handler med seg selv eller andre barn. Eller ble utsatt for overgrep fra voksne. Materialet rammes av straffeloven paragraf 311. Det er forbudt å ha «anskaffet, innført, besittet og/eller gjort tilgjengelig fremstilling av seksuelle overgrep mot barn eller fremstilling som seksualiserer barn».

Så hvordan forklarte mannen politiets funn?

Tiltalte: Skulle slettet Facebook-gruppen

Etter ni måneders ventetid kom saken opp i Telemark tingrett denne uken.

Mannen erkjente straffeskyld, men mente han ikke hadde hatt et så stort materiale som det tiltalebeslutningen beskrev. Mannen forklarte at han var med i grupper på Facebook og Messenger der det var tilgang på overgrepsmateriale, men bestred at han hadde delt film og bilder. Han mente «den største feilen» var at han ikke sørget for å slette gruppen og materialet.

Men retten mente at motivet for å delta der nettopp var å skaffe seg tilgang til film og bilder som seksualiserer barn og viser frem overgrep. Også skrivebordet på den bærbare maskinen hans var fylt av slikt materiale. Når straffen skulle utmåles, tok retten utgangspunkt i at den unge mannen hadde anskaffet til sammen 2340 filer, bilder og filmer og delt noe av det med andre. Mye av materialet var grovt.

Fredag 5. mai falt en enstemmig dom: Ni måneders fengsel. Mannen måtte også gi fra seg PC-en og mobilene sine.

Får 8000 tips i året

National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC) er USAs største organisasjon med formål om å beskytte barn. De samarbeider med familier, ofre, myndigheter og ulike industrier for å forhindre at barn bortføres. De jobber også for å finne savnede barn og bekjempe seksuell utnyttelse av barn.

– Kripos får rundt 8000 tips i året om deling av overgepsmateriale. De kommer fra politiet og lokale tipsere rundt om i landet, men de aller fleste tipsene kommer fra denne organisasjonen, forteller Jonas Fabritius Christoffersen, kommunikasjonsrådgiver i Kripos.

– Aktører som Google, Facebook og Twitter er lovpålagt av amerikanske myndigheter å rapportere mistanke om overgrep til NCMEC. Når nettgigantene får mistanke om at barn blir utnyttet eller at overgrepsmateriale produseres, deles eller oppbevares, skal de rapportere til dem, sier Christoffersen.

– NCMEC tipser så politiet i de landene gjerningsmennene befinner seg i. Vi er helt avhengige av deres overvåking for å kunne avdekke overgrep i det omfanget norsk politi gjør.