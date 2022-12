Loven skal hindre salg av tyvegods, men gjør det vanskelig å drive bruktbutikk

Å drive bruktbutikk krever så mye ekstraarbeid at det knapt er levedyktig. Nå får en lov fra 1999 skylden for ikke å være bærekraftig.

Bruktbutikken Reprise ble nødt til å redusere åpningstidene fra syv dager til to dager i uken. Anette Eggan Laskemoen må nemlig arbeide i en annen jobb ved siden av.

I Schweigaards gate i Oslo ligger en liten butikk på 25 kvadratmeter.

Her har varene hatt et helt annet liv før de endte opp hos Anette Eggan Laskemoen. Hun driver bruktbutikken Reprise. Det har hun gjort i de samme lokalene i 16 år. Likevel har hun alltid hatt en ekstrajobb ved siden av for å få det til å gå rundt. Det har en helt spesiell grunn.

