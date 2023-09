Riksadvokaten: Norge kan ha brutt menneskerettighetene etter politiskytinger

Menneskerettsdomstolen har slått fast at politifolk ikke må få snakke sammen før de er avhørt. I Norge har det skjedd flere ganger.

01.09.2023 07:47

(Bergens Tidende): I en serie artikler har BT avdekket hvordan politifolk som har skutt og såret eller drept i tjeneste, ikke blir holdt adskilt før de blir avhørt av Spesialenheten.

Nå fastslår Riksadvokaten at Norge er forpliktet gjennom Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen til å sørge for at politifolk som har vært involvert i slike aksjoner, ikke får snakke sammen før avhør. Og:

– Vi kan ikke utelukke at det i enkelttilfeller kan ha skjedd at prinsippet om adskillelse ikke har vært overholdt i tilstrekkelig grad, slår Riksadvokaten fast til Bergens Tidende.

BTs gransking har vist at Spesialenheten flere ganger har gitt tillatelse til at politifolk er blitt samlet for en samtale umiddelbart etter skytingen. Det har skjedd selv om et rundskriv fra Riksadvokaten fra 2006 sier at det er viktig at politifolk i slike saker blir holdt fra hverandre frem til de har forklart seg.

Norge plikter å følge konvensjonen

– Det finnes flere avgjørelser hvor det er påpekt brudd på konvensjonen fordi man ikke har holdt personer adskilt før avhør, sier assisterende riksadvokat Torunn Holmberg.

Hun understreker at rundskrivet fra 2006 bygger på konvensjonen, som Norge har forpliktet seg til.

Hensikten med politisamlingene har vært å ivareta ansatte som er blitt utsatt for dramatiske inntrykk. I flere tilfeller har politifolkene først blitt avhørt etter dette.

Ifølge Holmberg er det ingen tvil om at manglende adskillelse i seg selv kan innebære et brudd på konvensjonens artikkel 2 om retten til liv.

Da Morten Michelsen ble skutt og drept av politiet i Bergen i 2020 fikk de involverte politifolkene lov av Spesialenheten til å snakke sammen før de ble avhørt.

Nederland ble dømt

Hun viser blant annet til en avgjørelse fra Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD) i 2007, der Nederland ble dømt for brudd på artikkel 2. Retten påpekte vesentlige mangler i etterforskningen av to politifolk som skjøt og drepte en mann under et oppdrag.

– Når det gjelder dødsfall der offentlige tjenestepersoner er involvert, så har man en særlig inngående plikt til å sikre at etterforskningen blir så god som mulig. EMD har gått nokså langt i stille opp en vidtgående plikt til at tjenestepersoner skal holdes adskilt til avhør er gjort, sier Holmberg.

Begrunnelsen er at forklaringer kan bli påvirket når de involverte snakker sammen. Da kan etterforskningen bli skadelidende, og det er en type feil som er vanskelig å reparere, påpeker hun.

Sjefen for Spesialenheten, Terje Nybøe, har tidligere sagt til BT at han ikke kjenner til nøyaktig hva de har sagt ja til av samtaler før avhør.

Mente praksisen måtte være i tråd med reglene

Sjefen for Spesialenheten, Terje Nybøe, har tidligere forsvart praksisen med at politifolk får samles for å snakke ut før avhør – såkalt defuse.

– Jeg kjenner ikke alle disse sakene og hva vi har sagt ja til. Hvis utgangspunktet er en eller annen form for HMS-oppfølging av mannskapene, så må det være i tråd med rundskrivet, har han tidligere sagt til BT.

Han understreket at politiet har fått beskjed om at de på slike samlinger ikke skal snakke om selve hendelsesforløpet, men at han ellers ikke hadde reflektert veldig mye over akkurat hvordan defuse er blitt gjennomført.

Etter BTs artikler har både justisministeren, Riksadvokaten, Politidirektoratet og Spesialenheten varslet gjennomgang av rutinene for oppfølging av politifolk som har deltatt i dramatiske oppdrag.

Politimester Kaare Songstad (til h.) og politiinspektør Morten Ørn har forsvart praksisen med samtaler før avhør.

Konvensjonen går foran Arbeidsmiljøloven

Ledelsen i Vest politidistrikt advarte i BT torsdag mot en innstramming av rutinene for defuse. De mente at det vil bryte med Arbeidsmiljøloven å be politifolk holde seg adskilt etter at de har deltatt i et oppdrag der noen er skutt.

«Riksadvokaten mangler hjemmel for å gi et slikt pålegg», skrev politiinspektør Morten Ørn i en e-post til BT, med referanse til Riksadvokatens rundskriv fra 2006.

Men Riksadvokaten avviser at politifolk ikke kan bli pålagt å holde seg adskilt før avhør.

– Arbeidsmiljølovens krav må ivaretas på en måte som er forenlig med vår forpliktelse etter EMD. Det er klart at de krav som følger av EMD går foran annen lovgivning, sier Holmberg.

– Hvordan ser du på argumentet om at det gjør det nærmest umulig å ivareta ansattes psykiske helse etter at de har opplevd traumatiske hendelser?

– Det er viktig at man finner en måte å ivareta det. Det er jo ikke sånn at de skal holdes isolert, og at de ikke skal kunne snakke med andre. Vi må finne en måte å følge opp tjenestepersoner på en god måte innenfor de rammene som EMD stiller, sier Holmberg.

Hun ønsker ikke å kommentere enkeltsaker.

Sakene mot politifolkene i aksjonen i Ibsens gate i 2020 ble alle henlagt som intet straffbart forhold.

Torsdag denne uken ble det holdt et møte mellom Riksadvokaten, Politidirektoratet og Spesialenheten om innholdet i BTs saker. De jobber nå med endringer på flere punkter:

Riksadvokaten vurderer å endre rundskrivet der prinsippet om adskillelse er slått fast. Holmberg mener rundskrivet slik det er nå, åpner for misforståelser, fordi det står at det ikke finnes hjemmel for adskillelse, og at det er basert på frivillighet.

– Når man har brukt uttrykket «frivillig», så har man antagelig hatt i tankene at man normalt ikke kan tvangsgjennomføre det ved fysisk makt eller pågripelse. Denne formuleringen må vi se på, sier Holmberg.

Hun etterlater ingen tvil om at politifolk kan pålegges å holde seg adskilt.

– Alle som er involvert i straffesaksbehandlingen må overholde den plikten etter EMD og våre direktiver. I kraft av hierarkiet som er i påtalelinjen, så vil Spesialenheten og politimesteren kunne gi pålegg til den enkelte tjenesteperson.

Et annet tiltak som vurderes er at Spesialenheten kan bli nødt til å gjennomføre avhør raskere enn i dag. Dermed slipper politifolk å vente så lenge på å samles for oppfølging.

Ifølge Riksadvokaten kan det også bli aktuelt å stille krav til at Spesialenheten dokumenterer hvordan politifolkene er håndtert etter dramatiske oppdrag, og om de er holdt adskilt.

I flere saker BT har gått gjennom, har politifolk snakket sammen før avhør, uten at Spesialenheten har påpekt dette i sin avgjørelse.