Norske kommentatorer: Tvilsomt at Solberg er Høyres neste statsministerkandidat

Flere kommentatorer mener det er umulig å se for seg at Høyres statsministerkandidat om to år heter Erna Solberg.

Erna Solberg (H) i forbindelse med pressekonferansen fredag. Vis mer

Publisert: 18.09.2023 19:55

Fredag ble det kjent at Erna Solbergs (H) ektemann Sindre Finnes gjorde mer enn 3600 aksjehandler mens Solberg var statsminister.

Han skal ha handlet langt flere aksjer enn han fortalte sin kone og Statsministerens kontor (SMK). Dermed var Solberg inhabil i flere saker i sin tid som statsminister.

Nå feller flere kommentatorer en dyster dom over Solbergs politiske fremtid.

Politisk redaktør Frithjof Jacobsen i Dagens Næringsliv mener at det er umulig å se for seg Erna Solberg som Høyres statsministerkandidat ved stortingsvalget om to år.

Han mener partiet Høyre bør «tenke nøye over om dette er noe det mener er forenlig med å lede partiet og en norsk regjering i årene som kommer».

Svaret på det spørsmålet er «ganske åpenbart», ifølge Jacobsen.

Dagbladet: Ligner knapt noen annen norsk skandale

Dagbladets kommentator Marie Simonsen mener at saken knapt ligner noen andre norske skandaler i omfang, karakter og betydning.

Også hun tviler på at Solbergs politiske karriere som Høyres statsministerkandidat ved neste valg overlever dette:

«Det er vanskelig å se for seg at Erna Solberg vender tilbake til statsministerboligen med Sindre Finnes om to år etter det som har skjedd», skriver hun i en kommentar mandag.

Simonsen mener at den største skaden saken har medført, er mistenksomheten og mistilliten den har vekket blant velgere.

«Et tillitsbrudd mot hele nasjonen»

«Det er ikke likegyldig hvem som er Norges statsministers ektefelle. Slik saken står i dag, er det dypt problematisk om han i 2025 igjen skal hete Sindre Finnes.»

Det skriver Minervas ansvarlige redaktør, Nils August Andresen. Han poengterer at Finnes’ tillitsbrudd ikke kun rammer ekteskapet, men også hele nasjonen:

«Hvis en slik person over tid viser vilje til å lyve både for sin ektefelle og for sin statsminister, er det ikke bare et privat problem, og det er ikke et problem som bare handler om at noen er litt for glad i å eie aksjer: Det er en sikkerhetsrisiko for regjeringen.»

«Bare verre og verre»

VGs politisk redaktør Hanne Skartveit mener saken bare blir «verre og verre». Søndag skrev avisen at Solberg allerede uken før valget ble klar over at forklaringen hun tidligere hadde gitt om ektemannens aksjekjøp, var feil. Det fortalte hun ikke før etter valget, ifølge VG.

«Det kaster en mistanke over både Solberg selv, og apparatet rundt henne. Har de forsøkt å holde det fulle alvoret i saken unna offentligheten til over valget? Det har de i så fall lyktes med», skriver hun.

Også Skartveit skriver at det er vanskelig å se for seg hvordan Solberg kan overleve dette politisk.

«Ikke bare har Sindre Finnes satt konas stilling i spill. Han kan også ha endret norsk politikk i lang tid fremover», skriver hun.

Også kulturredaktør Jens Kihl i Bergens Tidende er klokkeklar:

«Ja, Erna Solberg må gå av. Tilliten til folkestyret vårt tåler ikke at hun blir sittende», skriver han på Facebook.

En statsministerkandidat kan ikke være under Økokrims etterforskning

Aftenpostens egen kommentator Andreas Slettholm mener Solbergs fremtid som Høyres neste statsministerkandidat avhenger av om Økokrim velger å gå inn i saken. Det skal vurderes i løpet av høsten.

«Skulle det skje, er løpet definitivt kjørt», skriver han mandag.

Han konkluderer med at en statsministerkandidat ikke kan være under Økokrims etterforskning.

«Spørsmålet er om Erna Solberg fortsatt er Høyre-leder når Økokrim konkluderer», avslutter han.