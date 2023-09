Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett gifter seg i Geiranger neste år

Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett har bryllupsplanene klare. Feiringen skal skje i spektakulær natur på Hotell Union i Geiranger 31. august neste år.

Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett er i gang med bryllupsplanleggingen. Vis mer

Publisert: 13.09.2023 10:20 Oppdatert: 13.09.2023 10:30

Kortversjonen Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett skal gifte seg på Hotell Union i Geiranger 31. august neste år. Paret forteller at dette stedet gir dem mulighet til å feire kjærligheten i naturskjønne og historiske omgivelser.

Forholdet mellom prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett ble kjent i 2019, og i juni i fjor forlovet de seg. De er nå klare for å ta forholdet et steg videre.

Märtha Louise har mottatt kritikk for blandingen av kommersielle interesser og sin prinsessetittel. Hun beholder tittelen, men avslutter fine offisielle oppgaver for kongehuset. Etter bryllupet vil Verrett bli en del av kongefamilien, uten tittel eller representasjon for kongehuset. Sammendraget er laget ved hjelp av kunstig intelligens (KI) og kvalitetssikret av Aftenpostens journalister. Vis mer

– Vi er utrolig glade for å kunne feire kjærligheten vår i Geirangers vakre omgivelser. Det betyr mye for oss å samle våre nærmeste på et sted som er så rikt på historie og spektakulær natur. Geiranger er det perfekte sted for å omfavne vår kjærlighet, sier paret i en felles uttalelse som kom onsdag formiddag.

I en pressemelding om bryllupet skryter de to av naturen i Geiranger.

– Geiranger er kjent for sin spektakulære fjord og sine dramatiske fjell. Geirangerfjorden står på Unescos verdensarvliste og representerer Norges rike kultur og naturskjønnhet.

Bryllupet skal foregå i Geiranger. Vis mer

Ekteparet Monja og Sindre Mjelva driver Hotel Union i Geiranger. Vis mer

De opplyser at de på nåværende tidspunkt ikke vil gi ytterligere detaljer om bryllupet.

Kongeparet gratulerer Märtha Louise og Durek Verrett med bryllupsplanene.

– Dronningen og jeg gleder oss over at prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett i dag har offentliggjort sine bryllupsplaner. Vi er glade for å få Durek Verrett inn i familien og vi ser frem til å feire den store dagen sammen med dem. Vi ønsker Märtha og Durek alt det beste, skriver kongepartiet i en melding på kongehusets nettsider.

Dette bildet av det kommende ekteparet er nylig frigitt. Vis mer

Forlovelse

Forholdet mellom prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett ble først kjent i 2019, og i juni i fjor forlovet de seg. Datoen for bryllupet har ikke vært kjent før nå.

Etter tre år med tidvis avstandsforhold mellom Norge og Los Angeles, sa paret at de er klar til å ta forholdet et steg videre.

– Kjærlighet dømmer ikke hvor man kommer fra eller hvem man er som mennesker. Kjærlighet skaper bro mellom mennesker, kulturer og religioner. Og vi er glad for å ha funnet hverandre, på tvers av kontinenter, etnisitet og sosial bakgrunn, skrev paret i en pressemelding.

Kritikk

Det har tidvis stormet rundt paret, blant annet da de sammen dro ut på foredragsturneen «The Princess and the Shaman» i 2019.

Märtha Louise fikk kritikk for å sammen kommersielle interesser og prinsessetittelen. Verrett har også fått kritikk for sin rolle som sjaman, og uttalelser han har kommet med.

I november i fjor ble det kjent at Märtha Louise beholder prinsessetittelen, men avslutter sine offisielle oppgaver for kongehuset.

Blir del av kongefamilien

Etter bryllupet vil Verrett bli en del av kongefamilien.

– På samme måte som Erling Lorentzen, Johan Martin Ferner og Ari Behn vil Durek Verrett bli en del av kongefamilien når de gifter seg, men han vil i tråd med tradisjonen ikke ha noen tittel eller representere kongehuset. Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett vil være til stede ved familierelaterte anledninger, som for eksempel fødselsdagsfeiringer – eller enkelte store idrettsarrangementer der det er tradisjon for at kongefamilien deltar sammen, opplyste slottet i november i fjor.