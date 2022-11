Jenter blir hetset når de gamer

Flere jenter skrur av mikrofonen eller spiller med mannekarakter for å slippe å bli snakket stygt til i spill. Nå er det færre jenter som spiller dataspill.

Christiane Rosenberg-Nøkling og Guro Garnes har drevet med gaming i flere år. Men de synes det er dumt at jenter blir behandlet dårlig i spill.

Da Christiane Rosenberg-Nøkling (12) fikk VR-briller til jul i fjor, ble hun så glad at hun gråt av glede. Etter å ha spilt mye i flere dager, forsøkte hun å skru på mikrofonen.

Da haglet det kommentarer fra gutter i spillet: «Det er en jente», «gå tilbake til kjøkkenet!».

– Da gikk jeg bare rett av, jeg ville ikke høre mer av det, forteller hun til Aftenposten Junior arrow-outward-link .

Christiane ble veldig lei seg. Etter det har hun nesten ikke rørt VR-brillene.

Stor nedgang blant jenter

Medietilsynet har laget en ny undersøkelse. Den viser stor nedgang blant jenter som spiller dataspill.

I rapporten Barn og medier 2022 arrow-outward-link kommer det frem at 6 av 10 jenter i alderen 9–18 år spiller dataspill. Blant gutter er det 9 av 10 som gamer. Andelen jenter har gått ned med 17 prosent siden 2020.

Nedgangen blant jenter er størst i alderen 15–18 år.

Rapporten trekker frem årsaker som trakassering og stygg språkbruk. 20 prosent av de yngste jentene (9–10 år) sier de ofte blir lei seg av stygge kommentarer når de spiller. Åtte prosent av guttene på samme alder sier det samme.

Kvinner som spiller med andre spillere, er mer utsatt for verbal og visuell seksuell trakassering enn menn. Skjellsord er særlig utbredt mot kvinner, homofile og personer med funksjonsnedsettelser.

Christiane sier hun har dårlige minner med VR-brillene. Nå ligger de nesten bare i esken sin.

Håper hun én dag kan skru på mikrofonen

Tre av fire jenter opplever å få hets og bli snakket stygt til når de spiller. Det viste også en undersøkelse fra Lenovo og Reach3 Insights i fjor.

– Dette er bare veldig trist, og sånn skal vi ikke ha det, sier ​Kjell-Erik Nordahl.

Han er en av lederne i Norges E-sportforbund.

– Vi vet at det er nesten like mange jenter som gutter som gamer, og dette er en aktivitet alle skal kunne drive med på en trygg og god måte, sier han.

Christiane og venninnen Guro Garnes fra Bergen elsker å game. Men de mener det er mye verre å være jente i spill enn gutt.

– Jeg har hørt mange historier om jenter som har opplevd dumme ting, så det gjør at jeg lar være å snakke i spillene, sier Guro.

E-sportlaget trener en gang i uken. Denne dagen har de akkurat begynt å lære å spille Overwatch 2.

Gutter blir også snakket stygt til i spill. Men forskjellen er at gutter får høre at de er dårlige, mens jenter i tillegg får stygge kommentarer om kjønnet sitt, mener venninnene.

– Jeg håper at jeg én dag kan skru på mikrofonen med selvtillit og snakke og kunne ha det gøy med både gutter og jenter i spillet, sier Christiane.

Andrea Færøyvik Bergesen, Julie Hope Rønhovde og Ida Iversen Valding (foran) spiller på et e-sportlag for jenter i Bergen. De mener det er bra med egne lag for jenter, for da kan det hende flere jenter vil begynne å game.

Later som de er gutter

– Når du er jente i en spillverden, så må du være klar for å bli snakket dårlig om. Du må øve deg på hvordan du skal reagere, sier Ida Iversen Valding.

Hun, Andrea Færøyvik Bergesen og Julie Hope Rønhovde spiller på et eget e-sportslag for jenter i Søreide IL i Bergen.

De har sett og hørt mye stygt som blir sagt til jenter i spill.

For å slippe å oppleve det, hender det Ida later som hun er gutt.

– Når du er i et spill hvor du vet du blir behandlet dårlig om du ikke er gutt, så er det lureste å spille med mannekarakter for å unngå sånne greier, sier hun.

Gutter får også hets i spill, men jenter får mye mer, mener de.

Rapporten: Blir bedre til å samarbeide

Jentene tror det hadde hjulpet hvis dette problemet ble snakket om på skolen. Det kan gjøre at gutter blir klar over hvordan det er for jenter i spill. Og at flere jenter kan begynne å game uten å være redde.

– En tryggere og mer inkluderende spillkultur må fortsatt være et mål. Da trengs flere tiltak, også direkte rettet mot barn og unge, sier Mari Velsand i Medietilsynets rapport.

Hun er direktør i Medietilsynet.

De ønsker å lage et undervisningsopplegg om dataspill for ungdomsskoleelever neste år.

– At noen slutter med dataspill på grunn av stygg språkbruk og trakassering basert på kjønn, er en utfordring vi som samfunn må ta på alvor, sier Velsand.

Hun mener det er en utfordring for samfunnet at mange jenter dropper spillingen tidligere enn det guttene gjør. Det er fordi forskning viser at barn som spiller, tilegner seg gode egenskaper: De får bedre ferdigheter, større teknologisk forståelse, blir bedre på å samarbeide og på oppgaveløsning enn barn som ikke spiller.