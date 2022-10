Tøyen-siktet varetektsfengslet for fire uker

Mannen i 20-årene som er siktet for drapsforsøk etter at en 18-åring ble skutt på Tøyen lørdag varetektsfengsles for fire uker.

Politiet rykket ut med flere patruljer til Tøyen senter en18-åring ble skutt og alvorlig skadet.

27. okt. 2022 18:23 Sist oppdatert 33 minutter siden

Det skriver VG arrow-outward-link torsdag ettermiddag. Mannen er også underlagt fullstendig isolasjon i to uker, opplyser politiadvokat Hilde Hermanrud Strand til Avisa Oslo. arrow-outward-link

Strand vil imidlertid ikke gå nærmere inn på grunnlaget for at politiet har siktet 22-åringen for drapsforsøk.

– Det jeg kan si er at det er godt politiarbeid som gjorde at vi fikk et gjennombrudd i saken. I og med at vi er på et tidlig stadium i etterforskningen hvor de impliserte ikke er gjort kjent med politiets beviser, vil det skade etterforskningen å kommentere det nærmere, sier hun.

– Han har avgitt en første forklaring og erkjenner ikke straffskyld, sier hans forsvarer, Henrik Boehlke, til Aftenposten.

Noe mer ønsker han ikke å si på nåværende tidspunkt

Kjenning av politiet

Mannen, som av politiet omtales som en kjenning, er ikke avhørt i dag.

Politiet fikk melding om skytingen, som skjedde ved Tøyen torg, klokken 21.15 lørdag kveld. En 18 år gammel mann ble skutt i overkroppen. 18-åringen er også kjent for politiet fra før og er en del av et ungdomsmiljø i bydelen, ifølge politiet.

– Skadene ble i begynnelsen omtalt som svært alvorlige, men søndag ble det klart at mannen er utenfor livsfare. Han får fortsatt medisinsk behandling, sa Grete Lien Metlid, leder for etterforskning og etterretning i Oslo politidistrikt, til NTB onsdag kveld.

– Det går fremover med ham, men som sagt har han vært svært alvorlig skadet. Han har vært heldig ut ifra den skaden han har, sier Metlid.

Tror ikke angrepet var tilfeldig

– Offeret er kjent av politiet og er en del av et miljø på Grønland og Tøyen. Det er ikke kjent om det er noen kobling til dette miljøet, men det fremstår ikke som et tilfeldig angrep, sa Metlid til NTB dagen etter skytingen.

Politiet mener det er en relasjon mellom siktede og fornærmede.