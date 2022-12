Kampene fortsetter i Sør-Ukraina. Base for russiske soldater skal ha blitt truffet av raketter.

Ukraina skal ha truffet mål langt inne i den russisk-kontrollerte delen av landet. Samtidig er 1,5 millioner uten strøm i Odesa, en av Ukrainas viktigste havnebyer.

Russiske okkupasjonsmyndigheter publiserte et bilde av det de hevder er en brann etter et ukrainsk angrep i Melitopol.

Ukraina skal sent lørdag kveld ha angrepet et anlegg med russiske soldater i den russisk-okkuperte byen Melitopol sør i Ukraina.

The Guardian skriver at vitner forteller om ti eksplosjoner. Noen av dem kan ha kommet fra russiske luftvernraketter.

Ivan Fedorov, byen ukrainske ordfører i eksil, sier at mange «inntrengerne» ble drept i angrepet. Ifølge blant andre BBC skal angrepet blitt utført med himars-raketter. Det er avansert, langtrekkende artillerisystem som flere ganger har vist seg vanskelig for det russiske luftvernet å forsvare seg mot.

Målet skal ha vært et hotell og feriested som nå er okkupert. Der holder russiske soldater til.

De russisk-støttede myndighetene i byen sier på sin side ifølge BBC at to personer ble drept og flere såret av missilangrep mot byen. De sier ikke noe om ofrene var soldater.

Til det russiske nyhetsbyrået Tass sier en talsperson for okkupasjonsmyndigheten at en restaurant ble angrepet.

Reuters skriver at de ikke har klart å verifisere hvilke opplysninger som stemmer.

The Guardian skriver at det også ble rapportert om eksplosjoner på Krym, halvøya som har vært annektert av Russland siden 2014.

Zelenskyj: Svært vanskelig situasjon

Angrepene sør i Ukraina går også den andre veien. Nok en gang er en av landets største byer uten strøm.

Rundt 1,5 millioner mennesker er søndag morgen rammet etter at Russland ved hjelp av iranske droner angrep viktig infrastruktur i Odesa.

President Volodymyr Zelenskyj kalte natt til søndag situasjonen i regionen for «svært vanskelig». Han sier det er uklart når folk i byen kan regne med å ha strømmen tilbake.

Byens havn er svært viktig for å frakte korn ut av Ukraina. Det igjen er svært viktig for at matkrisen i mange fattige land ikke skal bli enda større enn den allerede er.

Landbruksminister Mykola Solky sier at de siste angrepene fra Russland ikke setter en stopper for eksporten av korn.

– Det er problemer, men ingen av forhandlerne snakker om å stoppe frakten nå. Havnene har alternative energikilder, sier Solsky til Reuters.

Den ukrainske hæren sier at de klarte å skyte ned 10 droner, men at fem droner klarte å angripe kraftinstallasjoner.