Innførte våpenamnesti i Norge – fikk alt dette og mye mer på én uke

Nå strømmer folk til politiet med våpen de ønsker å kvitte seg meg. I løpet av én uke har Oslo-politiet fått nesten 100 våpen. Flere har også ringt fordi de ønsker å levere granater.

Mange har allerede benyttet av våpenamnestiet i Oslo-området, men politiet er ikke i tvil om at det finnes tusenvis av ulovlige våpen som ikke er levert inn ennå. Politiet oppfordrer folk til å benytte seg av amnestiet.

12.01.2023 10:33 Oppdatert 12.01.2023 10:43

Det ligger tusenvis av ulovlige våpen i norske hjem. Nå har man en gyllen mulighet til å bli kvitt våpnene uten å risikere straff. For 1. januar innførte regjeringen våpenamnesti. Det betyr at man kan levere inn alle våpentyper til politiet uten å trenge å oppgi personalia eller risikere straff. Våpenamnesti varer til 1. juni.

Og til tross for kraftig snøfall og hålke den første uken i 2023, så har Oslo politidistrikt fått inn nærmere 100 våpen og en god del ammunisjon hittil.

– Dette er et resultat vi er godt fornøyd med så langt. Vi er veldig glad for at folk benytter seg av denne muligheten, sier Marius Gaarde.

Oslo-politiet har mottatt flere jaktvåpen hittil.

Han er avsnittsleder i avsnitt for forvaltningskontroll i Oslo politidistrikt.

Fra ninjastjerner til skytevåpen

Bilder av de innleverte våpnene viser at Oslo-politiet har fått inn flest skytevåpen, men det er også kniver og såkalte ninjastjerner (kastestjerner).

Kastestjerner, også kjent som ninjastjerner, kniver og nan chaku er noen av våpnene som er blitt levert inn hittil.

– Vi vet at det ligger mye våpen i norske hjem. Det kan både være ulovlige og uregistrerte skytevåpen og våpentyper som for eksempel tåregass og elektrosjokkvåpen som ikke er lov å eie. Vi oppfordrer derfor alle til å levere inn disse så raskt som mulig og ikke vente til siste liten, sier Gaarde.

Det er seks år siden sist det var våpenamnesti i Norge.

– Våpenamnestiet er en svært god anledning for den enkelte til å levere inn våpen og på den måten bidra til å forebygge kriminalitet og ulykker med skytevåpen. Våpen kan havne i feil hender, for eksempel i kriminelle miljøer.

Det sa justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl før amnestiet trådte i kraft.

Justisministeren er redd for at våpen kan havne i feil hender, for eksempel i kriminelle miljøer. Derfor har regjeringen innført våpenamnesti til 1. juni i år.

En helt fersk dom fra Oslo tingrett gir en indikasjon på hvor alvorlig ulovlig våpenbesittelse er. En mann i 40-årene ble denne uken dømt til fengsel i 45 dager for å ha oppbevart en hagle, signalvåpen, startpistol og ammunisjon uten tillatelse. Våpnene ble funnet i mannens bolig i fjor høst.

Ikke ta med eksplosiver

Også granater og andre type eksplosiver kan leveres inn uten å risikere straff, men Gaarde ber på det sterkeste om at personer som innehar eksplosiver ikke møter opp med det hos politiet.

– Vi har opplevd at folk har tatt med eksplosiver under tidligere våpenamnestier, men det vil vi sterkt fraråde. Har man eksplosiver, så kan man ringe politiet. Så vil vi hente det selv på en forsvarlig måte. Også personer som ikke kan levere våpen fordi de er gamle eller av andre årsaker, kan ringe politiet, sier Gaarde.

– Kan man ta med våpen på T-banen for å levere inn?

– Det som er viktig, er at våpen fraktes på en forsvarlig måte når man skal levere dem inn. Våpen må være pakket ned i futteral eller lignende og ikke bæres synlig. Man må forsikre seg om at våpenet er tomt for ammunisjon.

Vil levere granater

I Øst politidistrikt er det de første ti dagene av 2023 blitt innlevert 57 våpen. Disse er levert på politistasjonene i Sarpsborg, Moss og på Nes.

– Dette er i all hovedsak standard våpen og våpendeler som svartkruttvåpen, pistoler, revolvere, hagler, rifler og luftvåpen, skriver Preben Tjelflaat i en e-post.

Han er avsnittsleder ved forvaltningsseksjonen

Publikum som har levert våpnene, ønsker destruksjon, plombering eller midlertidig oppbevaring i påvente av salg eller innvilgelse av egen søknad.

20 av våpnene er til midlertidig oppbevaring, 15 våpen er klare for destruksjon. I tillegg har det blitt innlevert ca. 1000 patroner og litt svartkrutt.

– Vi har også fått henvendelser om granater som ønskes innlevert. Vi presiserer på det sterkeste at publikum aldri må medbringe dette til politiet. Ved mistanke om farlige gjenstander henvises publikum til å ta kontakt med politiet på 02800.

Det utbetales en pant på 4000 kroner for innlevering av halvautomatiske rifler som nå ikke lenger er tillatt for bruk til jakt etter den nye våpenloven. Hvis man er i tvil om man har et slikt våpen som ikke lenger er tillatt, kan man kontakte politiet for å få klarhet i dette.