Ingen oppdaget feilen i barnevernssystemet på over to år: ⁠ – ⁠ Helt vanvittig

Da feilen til slutt ble oppdaget, ble Bergen kommune bedt om å varsle leverandøren Visma. Før de gjorde det, var tre nye bekymringsmeldinger gått tapt.

Slik blir man møtt hvis man vil sende digital bekymringsmelding til barnevernet.







06.06.2023 17:21

(Bergens Tidende) Mandag ble det kjent at barnevernssystemet Visma Familia, som brukes av de fleste norske kommuner, har en feil som gjør at bekymringsmeldinger til barnevernet ikke er kommet frem.

10. mars i år ble barnevernet i Bergens fellesmottak klar over at en helsesykepleiers digitale bekymringsmelding om to barn ikke var kommet frem.