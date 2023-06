For første gang øver norske jagerfly med amerikansk hangarskip og strategiske bombefly

Norske kampfly har for første gang trent sammen med en amerikansk hangarskipsgruppe. Det skjedde utenfor kysten av Nord-Norge mandag ettermiddag.

Norske F-35 under øvelsen Arctic Challenge, som pågår til 9. juni. Vis mer

Det amerikanske hangarskipet USS Gerald R. Ford har etter at den forlot Oslo sist uke seilt oppover norskekysten. I helgen ble det satt under Nato-kommando.

Mandag har norske F-35 jagerfly som deltar i flyøvelsen Arctic Challenge Exercise Arctic Challenge ExerciseLuftøvelsen Arctic Challenge Exercise (ACE) arrangeres annethvert år og startet som et nordisk samarbeid mellom Norge, Sverige og Finland. samtrent med hangarskipet og dets støttefartøyer. Øvelsens mål var å trene på å angripe skip og flåtestyrker, inkludert ubåter.

Treningen, som er den første i sitt slag, skjedde utenfor kysten av Nordland. 14 land og ca. 150 jagerfly har deltatt i Arctic Challenge den siste uken.

Det er den hittil største militær flyøvelsen i Europa i år. Øvelsen gjennomføres fra fire baser, hvorav to i Finland og én i Sverige. I Norge er det kampflybasen Ørland utenfor Trondheim som er sentrum for aktiviteten.

Det over 330 meter lange hangarskipet USS Gerald R. Ford på vei ut fra Oslo 29. mai.

Amerikanske bombefly

De norske flyene tok av fra Ørland kampflybase tidligere mandag og har sammen med amerikanske allierte deltatt i samtreningen. B-1B Lancer B-1B LancerStrategisk bombefly med lang rekkevidde og overlydshastighet. Danner sammen med B-52 Stratofortress og B-2 Spirit kjernen av USAs flåte av langtrekkende bombefly. Kilde: Wikipedia supersoniske strategiske bombefly har også vært involvert.

– Slike muligheter må vi benytte oss av, skriver oberst Martin Thu Tesli i en e-post til Aftenposten.

Han er sjef for 132 luftving ved Ørland kampflybase.

– Det er ikke hver dag vi kan samtrene med en slik hangarskipsgruppe. Når vi nå integrerer oss sammen, blir vi enda bedre og står sterkere sammen i forsvaret av våre områder. Dette er en svært viktig del av forsvaret av Norge, mener Tesli.

Martin Thu Tesli Oberst og sjef for Norges kampflybase, Ørland.

I en pressemelding fra det amerikanske luftforsvaret heter det at to bombefly opererte sammen med norske F-35 jagerfly, amerikanske F/A-18 Super Hornet fra hangarskipet samt Nato-lands krigsskip i Nordsjøen.

Amerikanske flyvåpen og marine utfører rutinemessig operasjoner i det som populært kalles «det høye nord» sammen med de finske, svenske og norske luft- og sjøstridskrefter.

– Arctic Challenge ga gode muligheter for NATO-allierte og partnere til å integrere seg med strategiske amerikanske bombefly og hangarskipet av Ford-klassen i nye omgivelser, heter det i pressemeldingen.

Avskjæring av russiske fly

Besøket av det amerikanske hangarskipet har ikke gått upåaktet hen i Russland. Barents Observer rapporterte mandag at to norske F-35-fly, som er på beredskap for Nato, mandag formiddag ble sendt opp fra Evenes flystasjon for å møte og identifisere en gruppe russiske militærfly som fløy vestover fra Kolahalvøya.

Avisen har snakket med forsvarsanalytiker Per Erik Solli ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt. Han mener at det faktum at de russiske flyene ikke fløy nærmere de allierte skipene kan være et tegn på et ønske om ikke å øke spenningen i nordområdene.

Russland driver for tiden egne militærøvelser i Barentshavet.