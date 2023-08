75 prosent av alle Vy-tog lørdag innstilt grunnet dataproblemer

Selskapet har funnet feilen, men sier reisende må regne med innstillinger og forsinkelser utover dagen. De oppfordrer reisende til å finne alternativ transport. Det førte til forvirring på Oslo S lørdag.

Publisert: 19.08.2023 07:50 Oppdatert: 19.08.2023 12:41

Saken oppdateres

Tidlig lørdag morgen meldte Bane Nor om forsinkelser og innstillinger i Vys togavganger.

Feilene skyldes dataproblemer og er så omfattende at halvparten av avgangene lørdag morgen var innstilt.

Senere ble det enda verre.

Klokken 12.17 opplyser Vys pressevakt Kaja Rynning Moen at det for én time siden og - antageligvis fremdeles - er slik at de bare kjører med 25 prosent produksjon.

Altså er det enda færre avganger enn i dag tidlig.

Hun opplyser samtidig om at feilen er funnet og at de jobber med å rette den opp.

– Vi håper det bli i orden om ikke veldig lenge, men det vil fortsatt ta tid før togtrafikken går som normalt. Folk må dessverre regne med forsinkelser og innstillinger.

Mangler oversikt

Dette skyldes blant annet at både tog og ansatte nå befinner seg på feil sted.

Ifølge selskapet har de IT-problemer som gjør at de mangler oversikt over den tekniske tilstanden til togene. Derfor velger de å prioritere sikkerheten og ikke kjøre.

– Men de togene som står på verksted har vi oversikt over tilstanden til, og de kan vi kjøre, sier Moen.

Vy opererer all togtrafikk på Østlandet, samt Bergensbanen, Vossebanen og Flåmsbana. Problemene gjelder over hele landet. Det er ingen bestemte linjer som blir hardere rammet enn andre, opplyser selskapet.

Moen oppfordrer folk til å følge med i Vy-appen for å se om deres avgang går.

– Dersom du har billett med et tog som ikke går, oppfordrer vi folk til å vente på neste eller finne alternativ transport. Du får selvsagt refusjon om du ønsker det, sier Moen.

De jobber med å sette opp alternative reisetilbud på enkelte strekninger.

Selskapet tror ikke det er snakk om noe dataangrep utenfra.

Flere står i kø til billettskranken for å få informasjon om hvordan de kan komme seg dit de skal. Vis mer

Kø og forvirring

På Oslo S har innstilte togavganger ført til noe kø og forvirrede ansikter. Flere i køen vet rett og slett ikke om de er påvirket av innstillingene, sier de, ettersom de ikke finner informasjon om sin togstrekning noe sted.

For flere av strekningene settes det nå opp et alternativ med taxi, og også der står folk i kø. På spørsmål om hvor menneskene i kø skal, svarer en ansatt: – Overalt:

– Retning Skien!

– To til Sandefjord!

– Lillestrøm!

Det ropes og pekes.

Vy-ansatte er i full sving med å få folk over i taxi for tog-alternativet. Vis mer

Litt heseblesende går Tina Rekdal oppover mot stasjonen igjen etter å ha søkt informasjon nede ved punktet for buss for tog. Hun har fått beskjed om at hun der vil få informasjon om hvordan hun med taxi kan komme seg til Halden.

Hun er bryllupsfotograf på vei til et ti timer langt oppdrag, og har derfor ingen tid å miste. Heldigvis er hun ute i god tid, og håper nå at hun vil rekke bryllupet.

– Det er veldig frustrerende når man vil benytte seg av kollektivt, sier hun.

Men oppe ved punktet hun er dirigert til står det ingen som kan hjelpe henne. Informasjon i Vy-appen finner hun ikke, og chat-alternativet på nettsiden er hun blitt kastet ut av flere ganger, sier Rekdal.

– I verste fall får jeg ta en taxi og betale for turen selv, sier Rekdal.

Tina Rekdal smiler lettet. Hun vil antageligvis rekke bryllupet hun skal fotografere i. Bak står blant annet Kari og venter på at også hun skal få reise med det alternative taxitilbudet. Vis mer

Men straks kommer det en ansatt som dirigerer henne tilbake til der hun kom fra. Og etter litt spørring og venting får hun hoppet inn i en taxi.

Der nede står også to venninner på vei til Fredrikstad. De skulle tatt et tog for snart en time siden, og jenteturen de har foran seg står i fare for å bli noe kortere.

– Jeg synes ikke noe om dette, sier Kari mens hun er på vei inn i en maxitaxi som er kommet mens vi står der.