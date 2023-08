Halvparten av alle Vy-tog lørdag morgen innstilt grunnet dataproblemer

Selskapet vet ikke årsaken til feilen, og oppfordrer reisende til å finne alternativ transport.

Det er forsinkelser og innstillinger hos Vy lørdag morgen grunnet dataproblemer. Vis mer

Publisert: 19.08.2023 07:50

Tidlig lørdag morgen meldte Bane Nor om forsinkelser og innstillinger i Vys togavganger.

Feilene skyldes dataproblemer og er så omfattende at halvparten av avgangene lørdag blir innstilt inntil problemet er løst, opplyser Vys pressevakt Kaja Rynning Moen.

Ifølge selskapet har de IT-problemer som gjør at de mangler oversikt over den tekniske tilstanden til togene. Derfor velger de å prioritere sikkerheten og ikke kjøre.

– Men de togene som står på verksted har vi oversikt over tilstanden til, og de kan vi kjøre, sier Moen.

Vy opererer all togtrafikk på Østlandet, samt Bergensbanen, Vossebanen og Flåmsbana. Problemene gjelder over hele landet. Det er ingen bestemte linjer som blir hardere rammet enn andre, opplyser selskapet. Moen oppfordrer folk til å følge med i Vy-appen for å se om deres avgang går.

– Dersom du har billett med et tog som ikke går, oppfordrer vi folk til å vente på neste eller finne alternativ transport. Du får selvsagt refusjon om du ønsker det, sier Moen.

Selskapet tror ikke det er snakk om noe dataangrep utenfra.