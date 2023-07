Veivesenet: Vi er langt unna å nå nullvisjonen for dødsfall i trafikken

Sammenlignet med juni i fjor, er det 42 prosent færre som er drept i trafikken i juni i år. Men Statens vegvesen vedgår at vi ligger langt etter å nå målet for 2030.

Blomster er blitt lagt ned på stedet der to ungdommer kolliderte torsdag kveld. På søndag døde den andre personen etter at en mopedbil og en personbil var involvert i en trafikkulykke i Trøndelag torsdag. Vis mer

Så langt i år er 61 mennesker drept på norske veier.

Senest mandag formiddag tok trafikken enda et offer, da en person omkom i en trafikkulykke i Senja.

Og fellesferien vært preget av flere tragiske trafikkulykker. Så langt i juli har ti personer mistet livet på norske veier.

Det betyr at man midtveis i juli kun er ett dødsfall unna å tangere den dystre statistikken fra juli i fjor, da 11 personer omkom i trafikken.

– Sommeren er historisk sett tiden med flest alvorlige ulykker. Vi er flere på veiene, vi kjører ofte på ukjente steder, vi er mange i bilene, og det blir flere distraksjoner. I tillegg går det ofte litt fortere enn i vinterhalvåret.

Det sier Rita Helen Aarvold, fungerende avdelingsdirektør for sikkerhet i Statens vegvesen.

– Vi ligger klart etter

I Nasjonal transportplan Nasjonal transportplanNasjonal transportplan (NTP) presenterer regjeringens transportpolitikk og beskriver hvilke mål og prinsipper regjeringen legger til grunn for den. for 2022–2033, fremlagt av Solberg-regjeringen våren 2021, er det fastsatt et klart mål om at det i løpet av 2030 skal være maksimalt 350 drepte og hardt skadede i trafikken. Maksimalt 50 av disse skal være drepte.

I 2022 var det samlede antallet drepte og hardt skadede i trafikken 694. Veivesenet innrømmer at de ligger bakpå for å nå målene i Nasjonal transportplan.

– Det er ingen tvil om at vi ligger klart etter ambisjonene i Nasjonal transportplan om maksimalt 350 drepte og hardt skadede innen 2030. Dersom vi skal lykkes i å ta igjen etterslepet er det behov for en forsterket innsats, sier Aarvold.

Hun forteller også at Veivesenet har spilt inn forslag om dette i forbindelse med innspill til neste Nasjonal transportplan.

Den legges frem våren 2024.

– Fortsatt lang vei å gå

De siste årene har tallet på døde i trafikken falt mer eller mindre jevnt og trutt. I 1970 var antallet drepte i trafikken 560. Gjennomsnittet de siste fem årene har vært 101.

Fjoråret var et dystert unntak, der totalt 116 personer omkom, sammenlignet med 80 mennesker året før.

Den dramatiske økningen i fjor kan ifølge Aarvold delvis skyldes gjenåpning og økt trafikk etter pandemien.

I 2002 vedtok Stortinget en nullvisjon om at ingen skulle bli drept eller hardt skadet i veitrafikken.

I juni omkom 11 personer på norske veier. Det er en nedgang på 42 prosent, sammenlignet med juni 2022, da 18 personer døde i trafikken.

– Vi har fortsatt en lang vei å gå på veien mot nullvisjonen. Det er helt avgjørende at vi holder fokuset og innsatsen oppe i trafikksikkerhetsarbeidet, sier Aarvold.

Rita Helen Aarvold, fungerende avdelingsdirektør for sikkerhet i Statens vegvesen. Vis mer

Menn og møteulykker

Ulykkesmønsteret på norske veier later til å være tydelig, med to typer ulykker som går igjen: møte- og utforkjøringsulykker.

– Både møte- og utforkjøringsulykker er relativt vanlige, men de er i tillegg ofte svært alvorlige. Dette skyldes at det er høy fart og mye energi som utløses i slike ulykker, sammenlignet med for eksempel kryssulykker og påkjøring bakfra, forklarer Aarvold.

Og det er som oftest menn som er de skadelidende. Eksempelvis var det 86 omkomne menn mot 30 omkomne kvinner i fjor.

Aarvold forklarer den dramatiske forskjellen med at menn kjører betydelig flere kilometer på norske veier i løpet av et år.

Hun har en klar oppfordring til alle som skal ut på veien i sommer.

– Vi håper alle som er ute i sommer, kjører forsiktig, holder fartsgrensene, kjører rusfritt og er oppmerksomme, slik at vi unngår ulykker i sommer.