Vaksine mot fugleinfluensa skal testes ut på mennesker i Norge

Fugleinfluensaen har spredt seg sørover i Norge. I høst får forsøkspersoner i Norge de første sprøytestikkene med vaksine.

Høypatogen fugleinfluensa, en svært smittsom sykdom som rammer ville og tamme fugler, vises tydelig i Nord-Norge. Vis mer

Spredningen av fugleinfluensa øker over hele verden. Den er kommet til Nord-Norge – og sprer seg sørover. Mattilsynet jobber med lokale myndigheter for å fjerne døde fugler og hindre at smitten spres videre. Torsdag skal landbruksminister Sandra Borch (Sp) besøke Vadsø, der mange fugler er døde.

Andre dyrearter kan smittes. Akkurat nå smittes ikke mennesker. Men det kan skje i fremtiden.