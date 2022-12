Slik lager ekspertene trøbbel for Tengs-sakens avgjørende bevis

Dårlige rutiner hos politiet. Advarsler. Usikkerhet. Påtalemyndighetens eneste fellende bevis er i hardt ekspertvær i retten.

Bente Mevåg, tidligere leder for Rettsmedisinsk institutt og Gro Bjørnestad, rettsgenetisk sakkyndig, vitnet i retten onsdag.

Andreas Bakke Foss Journalist

1. des. 2022 07:40 Sist oppdatert nå nettopp

En ørliten mengde mannlig DNA, et kromosom. Funnet på strømpebuksen til Birgitte Tengs først 24 år etter hun ble drept. Det er det eneste mulige fellende beviset påtalemyndigheten har mot den tiltalte 52-åringen i en av de mest omtalte krimsakene i Norge.

Statsadvokaten har satset alt på dette ene kortet. Men nå mener forsvarerne at påtalemyndighetens egne ekspertvitner, de som kan aller mest om DNA i Norge og Europa, er med på å ødelegge planen for å få ham dømt.

Da 17 år gamle Birgitte Tengs ble funnet drept den 6. mai 1995, var strømpebuksen hennes rullet ned til anklene. Året etter sikret rettsmedisinere ni prøver fra denne strømpebuksen. En av dem var et utklipp av en liten blodflekk oppe på det ene låret, opp mot linningen.

I mars 2019 ble det gjort nye analyser av denne blodflekken. Da fant eksperter ved et institutt i Østerrike noe ingen hadde sett før:

De fant aller mest av Birgitte Tengs DNA, men de fant også en svært liten mengde mannlig DNA, et y-kromosom. Det er menneskets minste. Og det er kun dette ene lille kromosomet man har funnet av den tiltalte mannen på strømpebuksen.

Statsadvokatene Nina Grande og Thale Thomseth foran til venstre sammen med kobbelet av sakkyndige og eksperter på raden bak.

Hans DNA er ingen andre steder på strømpebuksen eller i saken. Statsadvokaten mener likevel det må ha havnet på Tengs fordi mannen var på åstedet og drepte henne. De mener han tok på Tengs med fingre tilsølt av hennes blod.

Får å få han dømt må de klare å få med seg retten på dette. De må de bevise at funnet ikke kan forklares på noen andre måter og at det kan knyttes til selve handlingen. Altså drapet.

Men nå kan aktoratets egne innkalte ekspertvitner nettopp være de som ødelegger for den planen.

Onsdag vitnet det de to første DNA-ekspertene i retten, Bente Mevåg og Gro Bjørnestad. Stian Kristensen, 52-åringens forsvarer mener det kom tydelig frem at påtalemyndighetens hypotese, altså at mannen har avsatt sitt eget DNA med fingre tilsølt av Tengs blod, er en ren spekulasjon.

– Man hørte at det ikke er dekning for det i bevisene, sier han til Aftenposten.

Disse dagene er helt avgjørende for utfallet av saken. Flere av de fremste ekspertene i Norge og Europa skal uttale seg om det eneste beviset i saken.

Kritisk til ett bevis

Bente Mevåg, tidligere leder ved seksjon for biologiske spor ved Rettsmedisinsk institutt, var først ut. Hun var sterkt kritisk til og advarte mot at DNA er eneste bevis i en sak. Det skal ikke og bør ikke være det, mente hun. Det lærer man i utdanningen.

I denne saken har påtalemyndigheten selv sagt at det er det eneste beviset de har som kan lede til domfellelse. Da gårsdagen var over svarte statsadvokaten med at DNA-beviset må sees sammen med at mannen tidligere er dømt for flere volds- og sedelighetsforhold i ungdomsårene og på 1990-tallet.

– De har ikke beviser for hypotesen sin, sa forsvarer Stian Kristensen etter gårsdagen.

Gro Bjørnestad, rettsgenetisk sakkyndig, fulgte opp Mevåg med å si at et DNA-bevis ikke sier noe annet enn hvem det stammer fra. Det sier ingen ting om hvordan eller når det havnet der. Ergo: Det kan ikke si noe sikkert om mannen var der eller om det havnet der med fingre av blod.

Det er kjent for oss, svarte statsadvokaten etterpå. De mener DNA-funnet er relevant for selve drapshandlingen fordi strømpebuksen var blodig.

– Det er gjerningsmannen som har avsatt sine fingre der og så trukket ned strømpebuksen, sa statsadvokat Thale Thomseth til Aftenposten etterpå, og viste til tolking av blodspor.

Åpnet for overføring

Forsvarerne mener konteksten mangler helt i denne saken. Ingen vitner har sett tiltalte i Kopervik da Tengs forsvant. Ingen har sett de to sammen. Man står kun igjen med dette y-kromosomet, mener de.

Og det er mange andre måter det kan ha havnet på strømpebuksen på, både før drapet og etter drapet, hevder de. At det ikke sier noe om tiltalte var på åstedet da drapet skjedde.

Den tiltalte 52-åringen i retten sammen med sine to forsvarere.

I retten sa sakkyndig Bjørnestad at det er mulig med overføring av DNA, selv etter lang tid, såfremt det finnes en DNA-kilde. Mevåg sa at et DNA kan ligge i uker, for eksempel på en strømpebukse man har brukt en gang før og tar frem igjen. Dersom strømpebuksen ikke brukes mye eller vaskes.

Dette var viktig for forsvarerne, som mener mannens DNA kan ha vært på strømpebuksen alt før drapet.

Mevåg slaktet også politiets og hennes eget arbeid med å sikre DNA på midten av 1990-tallet. Plasthansker ble ikke skiftet og man arbeidet med beslag fra straffesaker uten beskyttelse. Retten fikk selv se bilder av dette onsdag. Man var ikke særlig opptatt av faren for oversmitte mellom DNA-prøver eller forurensing fra andre prøver.