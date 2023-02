Ventet over tre år på svar om drapsdom: – Håndteringen har vært under enhver kritikk.

Advokat-leder slakter behandlingen av gjenopptagelsessaken til Freddy Hulback.

Advokat Marius Dietrichson.

19.02.2023 10:09

Drapsdømte Freddy Hulback (61) døde rett før jul. Da hadde han ventet over tre år på at ett av drapene han er dømt for, skulle bli ferdig etterforsket og behandlet i Gjenopptakelseskommisjonen. Hulback hadde sonet ferdig lovens strengeste straff på 21 år for å ha drept kameraten sin. Han har hele tiden nektet for å ha begått drapet.

I dag ligger saken til Hulback fortsatt i kø hos Gjenopptakelseskommisjonen. Det er de som avgjør om en domfelt med rettskraftig dom skal få behandlet sin sak på ny av retten.

– Alle skjønner at en som soner ikke kan vente i mange år på å få behandlet sin begjæring. Da er det ingen rettssikkerhet som fungerer, sier advokat Marius Oscar Dietrichson, leder av Forsvarergruppen i Advokatforeningen.

– Håndteringen har vært under enhver kritikk.

Advokaten mener det blir virkelig ille når den innsatte i løpet av saksbehandlingstiden blir ferdig sonet og til slutt dør uten at kommisjonen har kommet lenger i sitt arbeid.

– Vi må aldri glemme at også domstolen kan gjøre feil. Kommisjonens oppgave er å identifisere disse sakene og deretter rette opp i de. Rett og slett være systemets sikkerhetsventil. Ingen skal straffes etter en uriktig dom, sier Dietrichson.

Fakta Dette er Hulback-saken I 1991 ble Freddy Hulback dømt til 12 års fengsel for det som ble omtalt som et svært brutalt knivdrap i Oslo. Han ble løslatt på prøve i 2000, men ble dømt for et nytt drap både i tingretten i 2002 og i ankesaken i Borgarting lagmannsrett. Hulback har hele tiden nektet for å ha drept kameraten Tom Georg Myhre palmesøndagen i 2001. Men han innrømmet å ha fjernet og skjult liket av Myhre i et skogsområde i Ytre Enebakk. Hulback ble dømt for å ha kvalt Myhre og for å ha tvunget ham til å sette en dødelig dose heroin. Dette nekter Hulback for. I 2006 fikk han saken sin gjenopptatt, men dommerne tilsidesatte juryens innstilling om frikjennelse.

For snart fire år siden nå publiserte Aftenposten en artikkelserie om hans drapssak. På bakgrunn av denne sendte Hulback og hans advokater inn en ny gjenopptagelsesbegjæring.

Freddy Hulback (61) døde 7. desember i fjor. Vis mer

Fra fengselscellen forsøkte Freddy Hulback hele tiden å renvaske seg fra drapsdommen i 2002.

Over fire år er gått før målstreken kan skimtes

Avtroppende leder Siv Hallgren innrømmer overfor Aftenposten at Gjenopptakelseskommisjonen har ressursmangel. I tillegg har de utskiftninger blant personalet, fortalte Hallgren, som hadde sin siste arbeidsdag onsdag 15. februar.

Først til sommeren tror hun Hulbacks sak vil være ferdig etterforsket. Da har det gått over fire år siden saken ble begjært åpnet av Hulback og hans advokater Benedict de Vibe og Kaja de Vibe Malling.

Advokat Bendict de Vibe er opprørt over all tiden som har gått. Han mener blant annet at en saksbehandler i Hulback-saken hadde ett års permisjon uten at noen andre rørte i saken.

– Hva er dette for noe, sier Dietrichson og reagerer med undring over historien om saksbehandleren.

– Det blir som om føreren med ansvaret for å kjøre brannbilen går ut i permisjon, uten at brannsjefen finner en ny.

Hallgren bestrider at ingen har tatt i saken på ett år, og sier at vedkommende nå er tilbake og skal håndtere saken videre.

Må tydelige forandringer til.

Marius Oscar Dietrichson mener Gjenopptakelseskommisjonen må tilføres mer ressurser. Han sier også det må en holdningsendring til og at hele systemet må rigges på en annen måte enn i dag.

Dobbeltdrapsdømte Freddy Hulback ble bisatt fra Stalsberghagen store kapell onsdag 21. desember i fjor.

– Noen mener Gjenopptakelseskommisjonen bør legges ned?

– Det stiller jeg meg skeptisk til. Jeg er tvilende til at den gamle ordningen var bedre. Da henvendte man seg til domstolen for å vurdere en uriktig dom. Vi må ikke miste av synet at det er en uavhengig kommisjon som utreder sakene i dag, sier Dietrichson.

Til tider har det stormet rundt Gjenopptakelseskommisjonen. Spesielt etter at det tok drapsdømte Viggo Kristiansen syv forsøk og 13 år før Gjenopptakelseskommisjonen gjenåpnet saken hans.

Justis- og beredskapsdepartementet har varslet at de vil se nærmere på hele ordningen med kommisjonen.

– Vi ser frem til den evalueringen som kommer. Vi i advokatforeningen og forsvarsgruppen vil selvsagt komme med innspill i dette riktige arbeidet, sier Marius Oscar Dietrichson.