Arne Treholt bisettes i Oslo torsdag. I Moskva tok de farvel med nordmannen i forrige uke.

19.02.2023 21:11

Arne Treholt skal bisettes fra Vestre gravlund Nye kapell i Oslo, torsdag klokken 14:30.

Det bekrefter begravelsesbyrået Jølstad.

Minneseremoni i Moskva

Treholt døde søndag 12. februar og ble 80 år gammel. De siste årene av sitt liv bodde han i den russiske hovedstaden Moskva.

Der ble det fredag holdt en minnestund for mannen som er dømt for spionasje til fordel for Sovjetunionen i 1985.

En video fra det russiske nyhetsbyrået Ria Novosti viser en rekke på minst ti personer som går forbi Treholts åpne kiste, omgitt av kranser, tente lys og et innrammet bilde av Treholt.

Det russiske nyhetsbyrået har delt en video fra minneseremonien til ære for Treholt i Moskva.

Minneseremonien i Moskva ble holdt ved Trojekurovskoje-kirkegården, skriver nyhetsbyrået.

De skriver videre at Vyacheslav Zilanov, som var Sovjetunionens fiskeriminister, var til stede under seremonien. Det var også slektninger, kolleger og venner av Treholt, ifølge Ria Novosti.