NATO-general: Russland har tapt 200.000 soldater i Ukraina

En av Natos øverstkommanderende sa nylig at 200.000 russiske soldater er drept eller såret, og at russerne har mistet 2000 stridsvogner i krigen. Britisk etterretning mener soldatene nå kjemper med spader.

Christopher Cavoli presenterte tallene under en tale i Hamburg 3. mars.

05.03.2023 15:19 Oppdatert 05.03.2023 15:33

Det var general Christopher Cavoli som kom med anslaget under en tale i Hamburg 3. mars, skriver Der Spiegel. Cavoli er en av de øverste militære lederne (SACEUR SACEURSupreme Allied Commander Europe) i NATO-systemet.

– Omfanget av krigen er ufattelig, sa Cavoli, før han listet opp noen nøkkeltall som Nato mener å sitte på:

Russerne har mistet 200.000 soldater – disse er enten døde eller såret.

1800 russiske offiserer er drept eller skadet.

Russland har mistet mer enn 2000 stridsvogner.

Den russiske hæren avfyrer i snitt 23. 000 artillerigranater artillerigranater Dette er et prosjektil som inneholder sprengstoff og som vanligvis skytes ut av artillerikanoner. hver eneste dag.

Britisk etterretning: Kjemper med spader

De siste månedene har Russland brukt enorme mengder ammunisjon og soldater på å forsøke å ta Bakhmut, en mindre ukrainsk by i Donetsk som anses å ha begrenset strategisk verdi.

En ukrainsk soldat i Bakhmut i februar.

Ukraina hevder at russerne tidvis har mistet opp mot 1000 soldater daglig.

Det britiske forsvarsdepartementet meldte 5. mars at russiske reservister nå kjemper langs frontlinjene med det som omtales av soldatene som kun «skytevåpen og spader».

Ifølge britene dreier dette seg om gamle spader for å grave skyttergraver. Britisk etterretning mener de deles ut for at russerne skal drive nærkamp.

«En av reservistene forteller at de ikke er fysisk eller mentalt forberedt. Ferske bevis tyder på en økning i nærkamp i Ukraina», skriver britisk etterretning.

Dette skyldes trolig mangel på artillerigranater, skriver de videre.

Videoer i sosiale medier viser hvordan ukrainske soldater nå kjemper fra gate til gate, i noen tilfeller bare noen titalls meter fra russerne. Dette underbygger at de stridende soldatene er svært tett på hverandre.

Les også Russerne presser på i Bakhmut – hevder de i praksis har omringet byen

Usikre tall

USAs forsvarssjef Mike Miley anslo i november at det var 100.000 drepte og sårede soldater på hver side. Det var til da det høyeste tallet som er blitt oppgitt av en vestlig myndighetsperson.

Det er vanskelig å få et klart bilde av hvor mange som er drept i Ukraina.

Et enormt antall unge russerne er sendt i døden av Putin-regimets angrepskrig mot Ukraina. Noen av dem er gravlagt på denne kirkegården i St. Petersburg.

Russland kommenterer sjelden tapstall. BBC og opposisjonsmediet Meduza har møysommelig jobbet frem en oversikt over minst 10.000 russiske soldater som er blitt drept. Aftenposten har også kartlagt et stort antall.

I likhet med Russland, oppgir Ukraina sjelden tall på drepte soldater i egne rekker. Presidentrådgiver Mikhailo Podolyak sa i starten av desember at opp mot 13.000 ukrainske soldater er drept.

EU og USA anslår imidlertid at også disse tallene er høyere.

I Ukraina er det mange begravelser hver dag. Serhij Klymenko ble drept av en russisk granat i desember.

Tusener sivile drept

Det er også svært vanskelig å få oversikt over hvor mange sivile som er drept. Russland gang på gang angrepet sivile mål i det som har fremstått som målrettede angrep. I

Det finnes også eksempler på at ukrainske angrep øst i landet har rammet sivilbefolkningen.

FN har satt i gang et granskningsarbeid for å få oversikt over de sivile tapene. I februar sa de at minst 8000 sivile var drept og 13.300 såret. Minst 487 av de drepte er barn.

FN understreker selv at det reelle tallet trolig er langt høyere. FN tar kun med dem det er mulig å bekrefte med full sikkerhet at er drept.

USAs forsvarssjef anslo i november at 40.000 sivile er drept. Ukrainske anslag ligger langt høyere enn det igjen.

Det er spesielt i den ukrainske kystbyen Mariupol at det fryktes at svært mange sivile er drept. Byen hadde over 400.000 innbyggere før den russiske invasjonen.

Et Mariupol i ruiner

Den ble utsatt for massive russiske angrep mot sivile mål i mange uker og fullstendig ødelagt. Nå er den under russisk okkupasjon, og det er umulig å få verifisert antallet døde.

Nyhetsbyrået Ap meldte i desember at det er gravd minst 10.300 nye gravplasser i byen siden mars.