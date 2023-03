Slik beslutter regjeringsapparatet at de samiske demonstrantene skal fjernes

Politiet sier at de ikke foretar seg noe overfor demonstrantene uten at de blir bedt om det fra departementene. Både olje- og energiministeren og statsministeren avviser at de er involvert i vurderingene.

En samisk aksjonist bæres bort fra et regjeringsbygg onsdag.

01.03.2023 12:07

De siste dagene har mønsteret gjentatt seg: Demonstranter fra samiske organisasjoner og Natur og Ungdom har satt seg foran inngangene til regjeringsbygg i Oslo.

De demonstrerer mot at staten ikke har foretatt seg noe etter at Høyesterett for over 500 dager siden slo fast at vindturbiner satt opp i reinbeiteområdet på Fosen er ulovlige.

Så kommer politiet og ber dem fjerne seg fra enkelte av inngangene. Når det ikke skjer, blir de båret bort, anmeldt og bøtelagt.

De siste dagene har dette skjedd ved en rekke ulike regjeringsbygg.

Politiet, Støre og Aasland sier at de ikke er involvert i beslutning om fjerning

Men det er ikke politiet som tar denne beslutningen. Det har politiets innsatsledere på stedet påpekte gjentatte ganger.

– Vi får først en begjæring av departementene om at de må ha adgang til departementet. Da går vi på den inngangen som vi anser som minst inngripende på demonstrantene for å åpne den. Så får de et pålegg, og etterkommer de ikke pålegget, så blir de båret bort av politiet og anmeldt, sier politiets innsatsleder Brian Skotnes.

De fleste kan vente seg en bot. Aksjonistene har samlet inn 750.000 kroner som skal dekke dette.

Departementene er betegnelsen på de organisatoriske hovedenhetene i regjeringsapparatet, og de ledes av statsrådene som utgjør regjeringen.

Et av disse departementet er Olje- og energidepartementet, som har vært hovedmålet for aksjonene i regjeringskvartalet. Men olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) har understreket at han ikke har noen rolle i vurderingen av hvorvidt demonstrantene skal fjernes.

Det samme sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Han er regjeringens øverste leder, og det er Statsministerens kontor (SMK) bistår statsministeren i å lede og samordne arbeidet i Regjeringen.

Aftenposten har stilt spørsmål til Støre om hvem som ba om at politiet skulle aksjonere mot demonstrantene, om Støre var orientert på forhånd og hvordan dette vil bli håndtert fremover.

Støre har ikke besvart noen av disse spørsmålene, men statssekretær Kristoffer Thoner (Ap) har sendt følgende kommentar på SMS:

«Det er Departementenes sikkerhetsorganisasjon (DSS) som foretar løpende sikkerhetsmessige vurderinger om aksjoner eller demonstrasjoner utendørs medfører en sikkerhetsmessig risiko for departementet eller eventuelt er til hinder for at departementet kan utøve sin funksjon. Det er DSS som anmoder politiet om bistand basert på sine sikkerhetsmessige vurderinger. Vurderinger knyttet til generell ro og orden utendørs er det politiet som gjør.»

DSS er underlagd Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) og har rundt 700 ansatte. De har ansvaret for driften og sikkerheten rundt regjeringen og departementsbygningene i Oslo.

Både statsminister Jonas Gahr Støres (Ap) rådgiver og olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) peker på at beslutningene om å fjerne demonstrantene fra regjeringen tas på et lavere nivå i regjeringsapparatet.

DSS: Har dialog med Kommunaldepartementet om politibistand

Aftenposten har stilt DSS en rekke spørsmål om hvilke vurderinger som ligger bak at de krever demonstrantene fjernet fra ulike steder i regjeringskvartalet.

– Politiet flytter demonstranter etter begjæring fra DSS. Hvem fatter beslutningen om at de må flyttes?

– DSS vurderer fortløpende hvorvidt demonstrantene er til hinder, eller ikke er til hinder, for at departementene får utført oppgavene sine, og anmoder politiet om bistand basert på dette, skriver seniorrådgiver Liv Nodeland i DSS i en e-post.

– Hvem i DSS er det som fatter denne beslutningen? Hvem er ansvarlig?

– Det er operativ leder i vakttjenesten i Sikkerhetstjenesteavdelingen (SAV) i DSS som skriver og signerer anmodningen til politiet.

– Handler DSS på instruks fra departement(ene), eller er det en beslutning som utelukkende tas i DSS?

– Det er DSS som anmoder om at noen skal bli fjernet av politiet. KDD blir orientert før anmodninger blir sendt til politiet. DSS har som underliggende etat fått delegert myndighet fra KDD.

– Dersom departement(ene) involveres, hvilke avdelinger er det?

– DSS har hatt dialog om anmodningen om politibistand med Statsforvaltningsavdelingen (STA) i KDD.

– Hva må til for at DSS (eller ev. departement) beslutter å begjære demonstranter flyttet?

– Dersom demonstranter er til hinder for at departementene kan utføre sin funksjon, eller dersom de utgjør en sikkerhetsmessig risiko, gitt at departementsbygninger er klassifisert som et skjermingsverdig objekt etter sikkerhetsloven, kan DSS begjære demonstranter flyttet, skriver Nodeland.

– Departementene må kunne utføre sine samfunnskritiske funksjoner, og demonstrasjonen i regjeringskvartalet kan ikke gå på bekostning av departementenes arbeid eller sikkerheten i og rundt departementene. Blokkering av innganger og rømningsveier ville hindret ansatte i departementene i å gå på jobb, og ville medført en sikkerhetsrisiko, skriver hun videre.

Politiet: God dialog

Politiet understreker at de har en god og ryddig tone med demonstrantene.

– Det er veldig bra. Vi har god dialog med dem. Og det er viktig å understreke for oss at vi ikke ønsker å være en part i denne demonstrasjonen. Vi skal forsøke å ta hensyn til at de skal få ytre seg, og den lovlige ferdselen, sier innsatsleder Skotnes.

Politiets innsatsleder Brian Skotnes var tirsdag sentral i å lede politiets arbeid i regjeringskvartalet.

– Du sier at dere bærer bort folk, så kommer det en reaksjon. Hvor slipper dere dem ned, og hva skjer etter det?

De blir løslatt umiddelbart etter at vi har båret dem ut på utsiden av sperringene våre.

– Da kan de komme tilbake igjen?

– Det kan de, men vi ser det lite hensiktsmessig å pågripe dem, kjøre dem inn, de blir sittende, løslate dem, og så eventuelt bortvise dem fra området. Jeg tenker at ytringsfriheten står så sterkt at vi må gjøre ulike vurderinger i hvert enkelt tilfelle. I dette tilfellet føler vi at det er det best egnede virkemiddelet.

– Får de da en ny reaksjon, baller det bare på seg for hver gang de blir båret bort?

– Ja, hvis det er de samme som blir båret bort flere ganger, så vil det bli verre og verre.

– Hva skjer med de under 18? Hvem er ansvarlige for å gjøre opp den eventuelle boten da?

– Da må de snakke med mor og far.