Akvistene trapper opp protester i Oslo. Lenket seg fast igjen – og ble fjernet.

Samiske aksjonister lenket seg tirsdag fast ved departementene. — Jeg er opptatt av at folk skal få si sin mening i form av demonstrasjoner i Norge, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap). Kort tid senere gikk politiet i gang med å fjerne demonstranter.

Aktivister stengte tirsdag morgen flere innganger til Finansdepartementet. Kort tid senere bar politiet bort demonstranter.

28.02.2023 08:01 Oppdatert 28.02.2023 10:24

– I dag stenger vi staten, sier Ella Marie Hætta Isaksen, artist og en av de samiske aktivistene som de siste dagene har demonstrert i regjeringskvartalet i Oslo.

De vil nå utvide aksjonene og stenger inngangene Finansdepartementet, opplyser aktivistene i 07.30-tiden. Kort tid etter hadde aktivister satt seg foran inngangene her.

– Det står en gjeng med masse forvirrede finansfolk som ikke kommer seg på jobb, sa Hætta Isaksen.

Da Aftenposten kom til stedet noen minutter senere, var det kun aktivister foran departementets innganger.

Departementet har tirsdag bedt ansatte om å ha hjemmekontor.

Demonstrantenes mål er å få Olje- og energidepartementet til å fatte vedtak om at vindturbiner på Fosen i Trøndelag skal rives. Høyesterett har gitt saksøkere medhold i at det var et brudd på samiske rettigheter å tillate vindkraft her. Domstolen sa ikke eksplisitt hva som skal skje med vindmøllene.

Aktivistene mener departementet nå har brukt altfor lang tid på å behandle denne saken: Over 500 dager.

- Vi kommer til å stenge departement for departement frem til vindturbinene på Fosen er revet, sier Hætta Isaksen til NTB.

forrige















fullskjerm neste 1 av 7 Foto: Stig B. Hansen / Aftenposten

– Må på banen

– Hvorfor utvider dere?

– Oljeministeren klarer jo ikke ta ansvar, så da må statsministeren på banen, sier Beaska Niillas til Aftenposten.

Han er fra Tana og er en dem som organiserer aksjonene i Oslo. Han ser noe litt symbolsk i at de nå demonstrerer ved siden av Høyesterett. Rikets øverste domstol ga nemlig reineierne en seier i tvisten med stat og kraftutbyggere.

De demonstrerer nå mot at staten etter deres mening ikke retter seg etter dommen. På rettsbygningen står ordene «Lov, Sandhed, Ret».

– Kanskje det burde vært tlføyet et spørsmålstegn, antyder Beaska Niillas.

Fjernet demonstranter, ikke ulovlige vindturbiner

Støre gir for sin del ikke konkrete løfter om å fjerne de ulovlige vindturbinene, slik demonstrantene ønsker.

– Jeg ringte sametingspresidenten i går og understreket at jeg er opptatt av en tett og god dialog mellom samene og regjeringen i denne og andre saker der vi sammen ønsker å finne gode løsninger, sier Støre i en SMS til Aftenposten.

Han viser til at oljeministeren også skal møte henne. I tillegg skal han selv til Finnmark i neste uke.

– Vi snakket sammen om hvordan vi kan bruke tiden godt sammen under mitt besøk til Karasjok, sier Støre.

Politi bærer bort demonstranter der aksjonister fra Natur og ungdom og Norske Samers Riksforbund Nuorat tirsdag fortsetter sin demonstrasjon i regjeringskvartalet.

Om utvidelsen av protestene sier han.

— Jeg er opptatt av at folk skal få si sin mening i form av demonstrasjoner i Norge.

Politiets innsatsleder sa tirsdag morgen at de avventet en begjæring fra departementene om bistand til å fjerne demonstrantene. Kort tid senere ble demonstranter forberedte politiet å fjerne demonstranter fra innganger ved Finansdepartementet.

«Dialog i form av anmodning og pålegg om å fjerne seg har ikke ført fem. Vi bærer derfor demonstrantene bort fra inngangspartiet», melder operasjonssentralen i Oslo-politiet klokken 09.17. Dette skjer etter en anmodning fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS), opplyser politiet. Totalt ble ni demonstranter fjernet og anmeldt.

Det er et stort politioppbud i regjeringskvartalet tirsdag morgen. Syv politibiler er kjørt inn foran Høyesterett og Finansdepartementet og området ble delvis sperret av.

Støre sier han forstår at saken er «krevende og en stor belastning» for reindriftssamene på Fosen. Han mener Regjeringen har vært tydelig på at staten skal oppfylle sine folkerettslige forpliktelser etter dommen i Høyesterett.

Sovepose og frokost på bålpanne

Tirsdag morgen satt 40–50 demonstranter utenfor hovedinngangen til regjeringsbygg R5, som huser en rekke ulike departementer. Finansdepartementet ligger like ved.

Da Aftenposten var innom klokken 5 tirsdag morgen, lå en håndfull demonstranter i sovepose foran inngangen. Ytterligere en håndfull laget frokost på bålpanne.

Mange aksjonister får opplæring i aksjonering utenfor et parkeringshus i området, ifølge NTBs reporter på stedet.

Den svenske klimaaktivisten Greta Thunberg var også på plass utenfor R5, der aktivistene har blokkert flere innganger de siste dagene.

Bakgrunn: Vindmøllene ble bygget for å løse forrige strømkrise. Nå lenker demonstranter seg fast i Oslo for å få dem revet.