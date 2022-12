Broren til Shabana Rehman: – Bunnløs sorg

– Det er med bunnløs sorg jeg må meddele at vår høytelskede uerstattelige søster, datter, tante, venn, midtpunkt, humørspreder og stolthet gikk fredfullt bort i dag tidlig.

29. des. 2022 12:46 Sist oppdatert nå nettopp

Rehman døde etter lengre tids sykeleie. Hun har vært innlagt på sykehus de siste åtte dagene før hun reiste videre i dag, skriver broren. Rehman ble 46 år gammel.

– Hun har kjempet hardt og aldri gitt opp håpet. Hun ville leve videre for familien, kjærligheten og for det landet som hun elsket så enormt høyt, sa Rehman.

Men i det siste har ikke kroppen klart mere. Sykdommen avmagret henne.

Det har vært en glede og en ære for meg å ha hatt deg som søster, Shabana.

– Alltid vært så glad i deg og stolt av deg. Dypt savnet for alltid.

Hennes kjæreste Petter Simonsen er i dyp sorg.

– Jeg er i stor sorg men kjenner samtidig på enorm takknemlighet for hvert sekund jeg har hatt sammen med min tvillingsjel og store kjærlighet. Gjennom den verste smerte vokser den sterkeste kjærligheten, skriver Simonsen på Facebook.

Shabana Rehman i juni 2018

Støre: – Uredd

Shabana Rehman var en sterk og uredd stemme, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Han lyser fred over hennes minne.

– Ved å bryte tabuer banet hun vei for en ny generasjon kvinner med innvandrerbakgrunn. Shabana sto opp for ytringsfriheten og bidro til det norske mangfoldet. Hun forlot oss altfor tidlig, sier Støre.

Jonas Gahr Støre – Det er vanskelig å forstå hvor modig hun var for 15–20 år siden da hun løftet temaer som sosial kontroll.

Støre sier at Rehman løftet takhøyden for mange mennesker i landet. Mange debatter hun startet, ble han selv engasjert i senere.

– Det er vanskelig å forstå hvor modig hun var for 15–20 år siden da hun løftet temaer som sosial kontroll, sier Støre, som sier hun i en lang rekke spørsmål var forut for sin tid.

Han omtaler henne som en uredd stemme og fulltidsengasjert medmenneske helt til det siste. Ved å kombinere humor med et alvorlig budskap, ble hun en kunstner.

– Hun visste hva ytringsfrihet var verdt, sier Støre.

Shabana Rehman og Linn Skåber på scenen i 2008.

– Tankene går til familien

Redaktør Vebjørn Selbekk sier tankene går til familien etter dødsfallet, men sier at nå hele Norge har gått på et stort tap.

– Hun betydde så mye for så mange. Hun sto opp for ytringsfriheten, minoriteter og kvinner. Det står det enormt respekt av. Samtidig gjorde hun det alltid med humor og glimt i øyet. Mullah-løftet vil stå for all fremtid, sier Selbekk.

Vebjørn Selbekk Selbekk sier Rehman sto opp for ytringsfriheten, minoriteter og kvinner.

Han sier det er mye vi kan lære av hennes liv, spesielt det å stå for ting selv om det er ubehagelig.

– Hun opplevde at det ble skutt mot familiens restaurant, men hun vek aldri en tomme. Hun kjempet hele livet til tross for store personlige påkjenninger, et liv som ble altfor kort, sier Selbekk.

Han trekker også frem støtte Rehman ga ham etter han publiserte karikaturtegninger av profeten Muhammed i 2006.

– Hun støttet meg og klarte å se forbi all tåkelegging som ble lagt over saken. Hun så på det prinsipielle og sa at man aldri måtte vike for trusler og vold. For meg personlig betydde det veldig mye, sier Selbekk.

Abid Raja: – Foregangskvinne

Høyre-leder Erna Solberg sier nyheten er trist og omtaler henne som en tydelig og viktig stemme mot undertrykkelse og for frihet. Med humor og alvor.

– Takk fra alle oss som fikk oppleve engasjementet og livsgleden.

Tidligere kulturminister Abid Raja skriver på Facebook at hennes bortgang er et enormt tap for Norge.

Abid Raja – Shabana kjempet bokstavelig talt med eget liv som innsats for ytringsfrihet

– Shabana var en foregangskvinne for hele Norge, for alle kvinner, men og hen. For alle miljø, uavhengig av etnisk eller religiøs opphav, uavhengig av kjønn og seksuell orientering. Shabana kjempet bokstavelig talt med eget liv som innsats for ytringsfrihet, for mangfold, for likestilling. Hun gikk lenger enn de fleste turte, og hun har banet veien for mange, skriver Raja.

Stortingspresident Masud Gharahkkani sier Rehman var banebrytende.

– Du sto alltid opp for likestilling og ytringsfrihet. Norge vil savne deg og din stemme, sier Gharahkkani.

Kjersti Løken Stavrum kjente Rehman mest gjennom mange år i offentligheten, gjennom arbeidet med Ytringsfrihetskommisjonen som Stavrum ledet, og gjennom at Norske Pen tildelte Rehman Ossietzkyprisen i år.

– Budskapet kommer med blandede følelser. Dette er et stort tap, samtidig som vi har vært utrolig heldige som har hatt henne i en så viktig tid i norsk historie. Hun har vært avgjørende for minoriteters trygghet, sier Stavrum til Aftenposten.

Hennes beste minne av Rehman er da pressen skrev om at hun hadde vist rumpa fra scenen. Det mente Rehman var feil. Hun sa hun ikke hadde vist rumpa, men folks reaksjoner på at hun hadde vist den.

– Hun var en stor kunstner, sier Stavrum.

Tidligere redaktør i Aftenposten Harald Stanghelle skriver at man i fremtiden vil se hvor viktig Rehman var.

– Hun var jo så mye mer enn en viktig stemme blant andre viktige stemmer. Shabana var en ekte pioner som gikk opp spor der så mange andre senere fant en vei frem mot frihet, sier Stanghelle.