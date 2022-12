Nå har solen «snudd». Så mye mer dagslys får du hver dag.

Rett før klokken 23 onsdag kveld var solen lengst unna vår nordlige del av kloden. Men så blir det litt lysere hver eneste dag.

21. des. 2022 20:40 Sist oppdatert nå nettopp

Jobber du 9–16 er sjansen stor for at du har sett lite dagslys de siste ukene. Onsdag var sjansen ekstra liten. Denne dagen er nemlig årets aller «korteste».

I Oslo var det fem timer og 53 minutter med dagslys onsdag. Men oslofolk bør kanskje ikke sutre for mye. I Trondheim var det kun 4 timer og 30 minutter. Mens Bodø måtte ta til takke med snaue 48 minutter.

Men den som venter på noe godt, venter ikke forgjeves. Onsdag er det vintersolverv. Nå har solen «snudd». Nå blir dagslysminuttene bare flere og flere.

Har du glemt hva som egentlig er greia med vintersolverv? Her er en kort, og forsøksvis enkel forklaring:

Vintersolverv er dagen da den nordlige delen av jordkloden er lengst unna solen. Det skjer hvert år den 21. eller 22. desember.

For å være helt nøyaktig skjedde det klokken 22.48 onsdag kveld.

Blir mørkere sør for ekvator

Ble du fortsatt ikke klokere? Vi slår på tråden til Sondre Vik Furuseth, postdoktor ved Institutt for teoretisk astrofysikk på Universitetet i Oslo (UiO).

– Jorden snurrer rundt seg selv. Det gir oss dagene. Men jorden snurrer også rundt solen, med en helning på 23,5 grader. Det gir oss året og årstidene. Ulike deler av kloden ser solen i ulik grad, sier Furuseth og fortsetter:

– Blant annet vil antallet soltimer pr. dag svinge gjennom året for oss i Norge – jo mer jo lengre nord du bor.

Det er Nordpolen som er aller lengst unna solen i dag. Jo lengre nord, jo mer mørke.

– Samtidig har den sørlige delen av kloden årets mest solrike dag i dag, fortsetter Furuseth.

Sør for ekvator går de altså mørkere dager i møte fra og med i dag. Mens de som bor langs ekvator ikke vil merke noen forskjell. Der er dag og natt like lange, året rundt.

Tre sekunder med dagslys i morgen

Men selv om vi kan glede oss over at vi går lysere tider i møte, bokstavelig talt, må vi smøre oss med tålmodighet. Det vil nemlig ta litt tid før vi merker noe.

I starten vil solen kun lyse opp dagene våre noen sekunder lengre enn dagen før. Men jo nærmere vår vi kommer, jo fortere går det.

Endringen i Oslo fra onsdag til torsdag denne uken er bare 3 sekunder, men så øker daglengden gradvis.

Om én uke er endringen 1 minutt pr. dag, og i løpet av januar øker det fra 2 til nesten 5 minutter pr. dag.

I løpet av mars øker dagen totalt med 2 timer og 45 minutter, så omtrent 5 og et halvt minutt ekstra hver eneste dag som passerer.

Går fortere i nord

Årsaken er at den nordlige jordhalvkulen, der vi bor, peker skrått vekk fra solen frem til 20. mars. Da står den rett opp. Så skrår den mot solen frem til 21. juni, da den begynner å bevege seg andre veien igjen.

Det er også store forskjeller på Sør- og Nord-Norge.

I Tromsø varer mørketiden i to måneder. Der må man nå smøre seg med tålmodighet og vente til 21. januar før solen titter frem over fjellene. Men til gjengjeld går det dobbelt så fort i Tromsø som i Oslo når mørketiden først er over.

Jo lenger nord, jo fortere blir det lyst fra mars. Og allerede i mai er det midnattssol i deler av Nord-Norge, med dagslys hele døgnet.

– Lyset gir håp

Mange nordmenn sliter med psykiske lidelser i løpet av livet. Dagslys kan ha mye å si. Forskere har sett på de helsemessige fordelene ved å bruke tid ute i naturlig lys. Konklusjonene i undersøkelsen var tydelige:

For hver ekstra time brukt ute i dagslys, minket risikoen for å utvikle alvorlig depresjon, folk hadde bedre humør og brukte mindre antidepressiver.

Ved fjorårets vintersolverv snakket Aftenposten med psykologiprofessor Catharina Elisabeth Arfwedson Wang, som har forsket på depresjon.

– Lyset gir håp, og det betyr mye for psyken å vite at det går fremover mot lysere tider, sa Wang.

Hun fortalte at de kommende månedene likevel kan være tøffe for mange.

– Vi er jo biologiske vesen, så på nyåret henger vi mest med hodet, akkurat som stueplantene, sa Wang.