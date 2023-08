Jernbanebroen over Lågen ved Ringebu har kollapset

Jernbanebroen på Dovrebanen ble skadet under flommen, og har nå knekt på midten. Broen ligger nede i vannet.

Den 172 meter lange broen ligger i vannet. Vis mer

Publisert: 14.08.2023 Oppdatert: 14.08.2023 12:53

Den 172 meter lange jernbanebroen Randklev bru har fått store skader på grunn av flommen som følge av ekstremværet Hans. Mandag formiddag kollapset den i Gudbrandsdalslågen, bekrefter Bane Nor i en pressemelding.

Det er etablert en sikkerhetssone på 100 meter rundt broen fordi en kontaktledning kontaktledningKontaktledning er en opphengt luftledning for strømføring til lokomotiv og sporvei. Ved de elektrifiserte jernbanene i Norge er spenningen på kontaktledningen cirka 16 000 volt. Kilde: SNL over broen står i spenn, skriver NRK.

Med det er en av landets viktigste jernbanestrekninger – Dovrebanen DovrebanenDovrebanen er den vanlige betegnelsen på jernbanen mellom Eidsvoll og Trondheim over Dovre. Banens lengde er 553 kilometer, og høyeste punkt er 1024 meter over havet, like nord for Hjerkinn stasjon. Kilde: SNL – satt ut av spill i det Bane Nor omtaler som «lang tid». Dette vil får «store lokale konsekvenser» for banen, heter det.

All gods- og persontrafikk på Dovrebanen går til vanlig over broen.

– Før vi får tilgang til broen kan vi heller ikke si noe om hvor lang tid det vil ta før forbindelsen over Lågen er gjenopprettet, men det er på det rene at dette vil ta lang tid. Nå forbereder vi oss på ulike scenarioer og mobiliserer nødvendig ekspertise. Bane Nor og Veivesenet har midlertidige broer i beredskap, og vi vil blant annet se på om det kan være hensiktsmessig å benytte noe av dette, sier banedirektør Eivind Bjurstrøm i Bane Nor i pressemeldingen.

Randklev bru ble bygget i 1957. Det er en fagverksbro av stål med tre like lange spenn som er direktefundamentert på elvebunnen.

– Uværet og flommen har vært en ekstrem situasjon. På bakgrunn av de røde farevarslene som ble gitt, valgte vi av hensyn til sikkerheten å stenge Dovrebanen for all trafikk mer enn to døgn før skadene på broen oppsto. Dette betyr at hendelsen på Randklev aldri innebar fare for liv og helse, noe jeg er svært glad for, understreker Bjurstrøm.