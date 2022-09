44 stemmer skilte ja og nei: Knapt flertall for fortsatt Kinn kommune

Et svært knapt flertall går inn for å fortsette med «Norges rareste kommune» etter folkeavstemningen torsdag.

– Nå må striden legges til side. Alle må gå videre, sier ordfører Ola Teigen (Ap).

I går 23:33

(Bergens Tidende:) 49,14 prosent av dem som stemte, går inn for at Kinn kommune skal bestå, mens 48,52 prosent ønsker å splitte opp kommunen. 2,34 prosent stemte blankt.

Det knappe flertallet til nei-siden etter at forhåndsstemmene var talt opp, er dermed snudd til et enda knappere flertall for ja-siden.