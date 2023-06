Snart kan homofile gi blod på lik linje med heterofile

Nye regler for karantenetid gir større rom for at også menn som har sex med menn, skal kunne være blodgivere.

Flere skeive, blant andre Daniel Lorentzen (21), har lenge etterspurt et mer likestilt regelverk for blodgivere. Vis mer

– Jeg skal gi blod! Så fort det blir mulig å melde seg opp, sier en smilende Daniel Lorentzen (21).

Tidligere regler har gjort det vanskelig for ham som skeiv mann å gi blod.