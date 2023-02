Ny rapport: Sykehjemsansatte rekker ikke å hjelpe beboerne med elementære behov

Syv av ti ansatte ved sykehjem opplever hver uke at de ikke rekker å hjelpe beboerne med kroppsvask, tannpuss eller ved måltider, viser ny rapport. – Et varsko om at noe må gjøres, mener forskerne.

Sykehjemsansatte har i årevis fortalt at de går hjem fra vakt med tårer i øynene fordi det er så mye de ikke har rukket. Nå bekrefter en stor undersøkelse at det ikke er noen selvfølge at sykehjemspasienter får dekket sine grunnleggende behov.

Sykehjemsbeboere må vente etter at de har bedt om hjelp, de får ofte ikke hjelp til å spise eller den lille samtalen i løpet av dagen.

De nedslående funnene kommer frem i en rapport som er laget av Senter for omsorgsforskning på oppdrag fra Helsedirektoratet.

