Bane Nor-ansatte har lav tillit til egen ledelse

Bane Nors konserndirektør Gorm Frimannslund, direktør for utbygging Stine Undrum og resten av ledergruppen sliter med tilliten internt.

En medarbeiderundersøkelse i Bane Nor ga ikke svarene ledelsen ville ha. – Trist, sier konsernsjef Gorm Frimannslund.

08.02.2023 08:37

Få dager før juleferien møter Bane Nor Bane NorEt statlig foretak med 3400 ansatte og ansvaret for jernbanenettet i Norge.s konsernsjef Gorm Frimannslund sine ansatte på et allmøte. Rommet er pyntet med et juletre. Få dager i forveien har Bane Nor åpnet Follobanen med kongelig besøk.

Men tema på dette møtet er høstens medarbeiderundersøkelse.

Resultatet er lite lystig lesning for Frimannslund og hans ledergruppe.

