Mars startet uvanlig kald. Slik blir været fremover.

Våren er en «lure-sesong». Men ikke alle lot seg overraske da kulden satte inn i mars.

Ikke la deg lure. Fredag var det gnistrende formiddagssol, men iskaldt i Oslo.

10.03.2023 10:45

Februar ble preget av skiftende vær i Oslo. Dager med nysnø ga strålende skiforhold i Marka, mens varme dager ga en etterlengtet forsmak på våren i sentrum.

Over hele landet var februar «varm» eller «svært varm», ifølge Meteorologisk institutt.

– Landstemperaturen var 2,7 grader over normalen, sa klimaforsker Jostein Mamen på institutts nettsider.

Men så kom mars. Våren er her, ifølge Store norske leksikon. Men det skulle man kanskje ikke tro når man titter på værmeldingen. Fredag morgen var det 8 minusgrader i Oslo.

Og når det endelig blir litt varmere igjen, er det meldt sludd.

Hvor ble det av våren? Hvorfor er det fortsatt vinter i mars?

– Vi blir jo like overrasket hvert år. Vi håper jo alltid at vinteren er forbi, sier vakthavende meteorolog Charalampos Sarchosidis ved Meteorologisk institutt til Aftenposten.

Uvanlig kaldt

Men en titt på værkartet avslører at det er kaldere enn normalt i store deler av landet. Både i Bergen og Trondheim er det stort sett meldt kulegrader fremover.

– Temperaturene ligger under normalen, sier Sarchosidis.

Årsaken er en såkalt brå stratosfærisk oppvarming. Høyt oppe i atmosfæren har vinden plutselig begynt å blåse fra øst til vest, i stedet for fra vest til øst. Det gir kaldt vær over Skandinavia.

Mars er ventet å bli en kald måned.

Og det snur ikke med det første.

– Julen vil kanskje ikke vare helt til påske, men er det fare for at vinteren gjør det?

– Store deler av mars vil det bli kaldt, sier Sarchosidis.

Om kulden vil vare frem til palmesøndag 2. april, kan han imidlertid ikke svare på.

– Ble dere overrasket av temperaturfallet? Ble dere også lurt av lure-vår i februar?

– Egentlig ikke. Vi meteorologer er aldri helt trygge på våren, sier Sarchosidis.

For eksempel har det hendt at det har snødd på 17. mai, etter at det har vært 15 varmegrader i april.

– Våren er en lure-sesong.

Klar oppfordring fra skiforeningen

– Så hva skjedde med global oppvarming?

– Svaret er at det kan fint skje at vi har kaldere perioder selv om klimaet jevnt over blir varmere, sier Sarchosidis.

Og ikke alle lider når værkartet lyser blått. Skientusiaster kan glede seg denne våren.

– Benytt helgen til å komme deg ut. Forholdene er nesten bedre nå enn forrige helg, oppfordret Skiforeningens løypesjef Birgitte Giæver på foreningens nettsider torsdag.

– Forholdene minner mer om tidlig februar, men varmen fra sola avslører at vi er i mars, føyde hun til.