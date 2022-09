Vanessa Rudjord og Synnøve Skarbø: Vi har aldri ment at skjønnhetsbehandlinger er kvinnehelse

Vanessa Rudjord, Synnøve Skarbø og Pia Tjelta legger seg flate og beklager etter bråket den siste uken om skjønnhetsklinikken Nomi Oslo.

Vanessa Rudjord og Synnøve Skarbø beklager i den siste episoden av podkasten «Synnøve og Vanessa» som ble publisert torsdag ettermiddag. Bildet er fra 2018.

22. sep. 2022 14:20 Sist oppdatert 25 minutter siden

– Vi har aldri ment at skjønnhetsbehandling er kvinnehelse. Grunnen til at det ordet ble brukt var for at vi hadde en ambisjon om å starte en klinikk som var noe mer enn en vanlig skjønnhetsklinikk.

Det sier Synnøve Skarbø i den siste episoden av podkasten «Synnøve og Vanessa» som ble publisert torsdag ettermiddag. Episoden heter «To vrak».

– Vi ville at denne klinikken, i tillegg til disse klassiske behandlingene som slike klinikker har, skulle tilby behandlinger som vi visste ikke var på markedet i Norge, eller som det var vanskelig å få tilgang på i det offentlige her til lands, fortsetter Skarbø.

– Og som handlet om helseutfordringer til damer. Det var vi såpass stolte av at vi ikke klarte å la være å snakke om det. Det var en tabbe, sier hun.

– Det angrer vi så inni hampen på, legger Vanessa Rudjord til.

– Vi skulle aldri, aldri ha blandet inn det ordet over hodet, sier Skarbø.

Mitt kvinneideal handler ikke om utseende. Det handler om hvem man makter å være i møte med andre. Og respekten for andres sårbarhet, skriver Pia Tjelta på Instagram torsdag.

Tjelta: Lei meg

Også skuespiller Pia Tjelta tok torsdag til Instagram og sa unnskyld:

Hvor feil går det an å ta?, spør hun retorisk. Før hun svarer: Veldig.

Huk skriver at hun har brukt den siste uken til å erkjenne at hun som synlig profil i offentligheten har et særskilt ansvar, ikke minst overfor sårbare grupper.

– Derfor har jeg valgt å trekke meg. Jeg er lei meg for at jeg ikke så mitt ansvar tydelig nok, skriver hun.

Hun skriver at hennes kvinneideal ikke handler om utseende.

«Det handler om hvem man makter å være i møte med andre. Og respekten for andres sårbarhet».

Og legger til:

«En trøst om ikke annet, er at vår håpløse kommunikasjon har løftet fram utallige kvinners historier om alvorlige, underkommuniserte og livsviktige helseutfordringer. Det fortjener all oppmerksomhet det kan få!»

Synnøve Skarbø, Pia Tjelta og Vanessa Rudjord delte nyheten om den nye skjønnhetsklinikken Nomi Oslo på sosiale medier i forrige uke.

Krass kritikk

Onsdag forrige uke ble klinikken Nomi Oslo lansert. Bak den sto blant annet de tre kjendisvenninnene Pia Tjelta, Synnøve Skarbø og Vanessa Rudjord.

Ambisjonene var høye: «Å skape Nordens ledende klinikk innen estetisk medisin».

Tirsdag denne uken kom nyheten om at både Tjelta, Skarbø og Rudjord har trukket seg fra selskapet.

I markedsføringen av skjønnhetsklinikken ble begrepet «kvinnehelse» tatt i bruk. Ordlyden har svært sterk kritikk fra debattanter som mener at skjønnhetsindustrien har lite å gjøre med kvinnehelse.

– Slik debatten har utviklet seg, er et videre engasjement i Nomi umulig, skrev de tre i en pressemelding publisert tirsdag.

Lege overtar aksjene

Den totale investeringsrammen for Nomi Oslo er på over 40 millioner kroner. Nå som de tre kvinnene trekker seg, er det ansvarlig lege Karim Sayed som tar over aksjene og de økonomiske forpliktelsene.

Jonas Forsang Moksnes, som er gift med Vanessa Rudjord, er styreleder i selskapet som står bak klinikken.