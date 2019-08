(Bergens Tidende): Nedbøren har herjet Vestlandet i natt. Stig Kalleklev har ventet i Bolstadtunnelen i 12 timer da BT møter ham på E16 torsdag.

Rundt klokken 23.30 gikk et ras ved Bolstadtunnelen på E39. Stig Kalleklev kom til like etterpå.

Fred Ivar Utsi Klemetsen

– Jeg er glad jeg ble stående i tunnelen. Det er i det minste trygt, sier Kalleklev til Bergens Tidende.

Bom stopp i natt

Som hver natt siden påske, skulle han også i natt frakte varer til Bergen. Men i regnværet like før midnatt var det stopp.

Fred Ivar Utsi Klemetsen

Utenfor tunnelen sperret et ras veien. Rygge kunne han ikke, fordi nye vogntog kom bak. På Voss-siden av tunnelen gikk et annet ras. Han var bom fast.

– Jeg tenker på rasfaren hver eneste natt, sier han.

Klokken 11.30 torsdag var veien ikke åpnet.

– Det vil trolig ta flere dager før veien kan åpne igjen, sier trafikkoperatør Tore Tysse i Statens vegvesen.

Arbeidet med å rydde veien har startet . Vegtrafikksentralen satser på å åpne ett felt klokken 14, så trafikken kan gå på E16 med ledebil.

– Ikke mye søvn

– Det har ikke blitt mye søvn i natt. Men uforutsette ting kan en ikke gjøre noe med. Dette er hverdagen, sier trailersjåføren.

Fred Ivar Utsi Klemetsen

Torsdag morgen kom geologer med helikopter for å vurdere rasområdet. Entreprenører var også på stedet. Opprydding begynner ikke før det er vurdert som trygt, opplyser Vegtrafikksentralen.

– De undersøker først om det er fare for flere ras, sier trafikkoperatør Eirik Rystad Skånøy.

– Noe må gjøres

Han opplyser at det er rundt to kilometer mellom de to rasene på hver side av Bolstadtunnelen.

– De kaller dette dødsveien. Noe må gjøres nå, sier Kalleklev som står utenfor tunnelinngangen og inspiserer raset.