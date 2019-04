En av de nye reglene er at det skal være større offentlighet rundt delegasjons- og komitéreiser Stortinget foretar. Kostnader, reisemål, dato og tid, rammer og formål med reisen vil bli offentliggjort.

– I tillegg har vi blant annet besluttet at en reise som skal dekkes av Stortinget, i hovedsak skal være tjenesterelatert, og at dersom en reise kombineres med private forhold, skal dette redegjøres tydelig for i kommentarfeltet, sier stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen (H) til NTB.

Dette forslaget er i tråd med det administrerende direktør Per Hanstad i Revisorforeningen har tatt til orde for.

– For det første bør det legge inn en rubrikk i systemet der representantene må svare ja eller nei på hvorvidt reisen også har hatt noen form for privat karakter. Hvis ja, må man da begrunne videre hvorfor disse kostnadene anses som stortingsrelevant, sa han til Aftenposten tidligere onsdag.

Rødt-leder og stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes er blant dem som har argument for at Stortinget må skjerpe inn rutinene for kontroll av reiseregninger.

Tidligere onsdag sa Moxnes til Aftenposten at Stortingets presidentskap bør gå «en runde til» på forslaget om å gjeninnføre attestering av reiseregninger og publisere overordnet reiseinformasjon offentlig, noe Stortinget nå delvis innfrir.

– Mer åpenhet vil heve terskelen for å utnytte systemet. Attestering i partigruppene vil har en forebyggende effekt, fordi man da vil stå ansvarlig overfor eget parti, og ikke bare Stortingets administrasjon, sier Moxnes.

Innskrenker rett til pendlerdiett

– Vi gjør også en innskrenkning på pendlerdiett, som betyr at representanter som bor i pendlerleilighet med familien, i framtiden ikke kan be om pendlerdiett når de er her i Oslo, sier Trøen.

Ureglementert utbetaling av slik diett var blant Aftenpostens funn da vi avslørte at Ap-politiker Hege Haukeland Liadals hadde levert fiktige reiseregninger og fått penger for private reiser.

Aftenposten har bedt om et intervju med Stortingets ledelse onsdag, men dette har så langt ikke blitt besvart.

Reglene kommer i form av en innstilling til Stortinget fra Stortingets presidentskap, som ble levert onsdag. Endringene som gjelder pendlerdiett og at reiser skal ha tjenesteformål krever endring i stortingsgodtgjørelsesloven, og må godkjennes av Stortinget i plenum.

Trøen understreker at regelendringene ikke kommer som direkte konsekvens av den seneste saken om Ap-representant Hege Haukeland Liadal.

– De kommer som følge av en lengre pågående gjennomgang vi har hatt av regelverket, sier hun.

De nye reglene kommer i tillegg til innskjerpingen som skjedde 1. januar. Da ble det innført et dokumentasjonskrav som innebærer at en reiseregning ikke blir dekket hvis representanten ikke dokumenterer hvem de har møtt, hvor de har vært og formålet med reisen.