Dette er spørsmålene som VG-rapporten må svare på

VGs nyhetsredaktør, Tora Bakke Håndlykken, leder arbeidet med den interne granskningen.

Rapporten er en evaluering av VGs håndtering før, under og etter publisering av saken om videoen av Trond Giske som danser med en ung kvinne på Bar Vulkan i Oslo.

Den unge kvinnen, identifisert som Sofie (27) av TV 2, mente hun var blitt feilsitert av VG.

Det omdiskuterte sitatet som utløste presseskandalen, var følgende:

– Vi danset og hadde det hyggelig, så ble det litt mye, så jeg og venninnen min dro derfra, ble hun sitert på i den første saken.

Sofie har bedt både journalisten og VGs sjefredaktør Gard Steiro om å fjerne delen av sitatet som handlet om at «det ble litt mye».

Steiro har vedgått at det at kvinnen reagerte på hendelsen, var et premiss for saken.

Fire timer etter at VG publiserte den første artikkelen sin om den mye omtale bar-videoen, ringte sjefredaktøren til Sofie. Samtalen varte i 17 minutter, viser Sofies telefonlogg, som TV 2 har sett.

Hvem visste hva, og når visste de det? I påvente av offentliggjøringen av granskingen: Her er spørsmål som må besvares i rapporten.