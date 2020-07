Drapssiktet mor er for syk til å bli avhørt – skal vurderes av sakkyndige

Advokat Gunhild Lærum møtte tirsdag for første gang kvinnen som er siktet for å ha drept sine to sønner på syv og ett år.

Lys og blomster er satt opp utenfor boligblokken der de to barna ble funnet drept søndag 19. juli 2020. Annika Byrde/NTB scanpix

Mandag kom nyheten om at en kvinne i 30-årene er siktet for å ha drept sine egne barn i Lørenskog i helgen. Kvinnen selv var hardt skadet da hun ble tatt hånd om av politiet.

– Hun er for syk til å la seg avhøre og blir tatt hånd om av helsepersonell, sier forsvarsadvokaten til Aftenposten.

– Har du fortalt henne om siktelsen?

– Hun er også for syk til å snakke om saken. På grunn av tilstanden er hun ikke informert om siktelsen, sier Lærum.

– Klarer ikke forholde seg til tragedien

Den erfarne forsvarsadvokaten utdyper dette slik:

– Hun er i en tilstand som gjør at hun ikke klarer å forholde seg til denne tragedien. Hun er veldig syk. Jeg har bedt om en prejudisiell vurdering og sakkyndige blir oppnevnt nå.

En prejudisiell observasjon er første steg i en prosess som kan resultere i en fullstendig utredning av den strafferettslige tilregneligheten til en siktet i en straffesak.

Advokat Gunhild Lærum fotografert under en rettssak i 2019. Terje Bendiksby / NTB scanpix

Lærum møtte tirsdag også deler av den øvrige familien.

– Det var et tøft møte, både med henne og med familien. Dette er en enorm tragedie, med konsekvenser for mange i flere familier.

Etterforskningen fortsetter

Øst politidistrikt skriver i en pressemelding tirsdag formiddag at etterforskningen pågår for fullt og at politiet fortsetter arbeidet med tekniske undersøkelser og avhør av vitner.

«Av hensyn til etterforskningen kan vi ikke gi ytterligere detaljer rundt hvilke etterforskningsskritt vi gjør, hva vi finner av tekniske spor eller får informasjon om gjennom avhør», heter det.

Politiets kriminalteknikere utenfor leiligheten der de to barna ble funnet døde. Ketil Blom Haugstulen

Rykket ut på melding om mulig brann

Det var klokken 08.30 søndag at nødetatene fikk melding om en mulig brann. Da de kom til adressen, fant brannvesenets røykdykkere to livløse barn.

– Det ble forsøkt med gjenoppliving av barna, men det ble raskt klart at de ikke kunne reddes, sa politiadvokat Sharma-Sundheim søndag.

Politiet vil ikke si noe om hvordan barna døde. Barnas mor ble funnet skadet. Ifølge en nabo Aftenposten snakket med, blødde hun fra hodet da hun ble fraktet til sykehus. Hun skal ikke være alvorlig fysisk skadet.

Barnas foreldre bodde ikke lenger sammen. Politiet opplyste mandag at mor er etnisk norsk og far er av utenlandsk opprinnelse.

Aftenposten har tirsdag vært i kontakt med Henning Bjercke, bistandsadvokaten til barnas far. Han sier at han ikke har ytterligere kommentarer enn det han allerede har kommet med.

Kriseteam og åpen kirke i Rælingen og Lørenskog

Rælingen kommunes kriseteam vil være tilgjengelig i kommunestyresalen mellom klokken 12 og 14 både tirsdag og onsdag, opplyser kommunen på sine nettsider.

Kriseteam vil også være tilgjengelig i Kunstsalen i Lørenskog hus i samme tidsrom. Alle som har behov for å snakke, kan komme.

I tillegg holder Øvre Rælingen kirke åpent mellom klokken 18 og 20 tirsdag kveld.

– Familien har bodd både i Lørenskog og i Rælingen og følges opp av kriseteamene i de to kommunene. Vi er i nær kontakt med politiet og samarbeider tett med Lørenskog kommune for å støtte de etterlatte på best mulig vis, sa Rælingen-ordfører Ståle Grøtte (Ap) i en uttalelse på kommunens nettsider mandag.

– Han er i sjokk over det som har skjedd, og glad for at etterforskningen nå går videre, sa Bjercke mandag.

