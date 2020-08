Varsler mulig munnbind-anbefaling fra midten av august

Helsemyndighetene forbereder seg på munnbind-kampanje.

Anbefaling om munnbind på offentlig transport kan innføres 14.august, opplyser helse- og omsorgsminister Bent Høie på regjeringens ukentlige pressekonferanse om korona. Siri Øverland Eriksen

Gina Grieg Riisnæs

7. aug. 2020 14:34 Sist oppdatert nå nettopp

I løpet av koronapandemien har regjeringer i flere land anbefalt befolkningen å bruke munnbind. Hittil har norske helsemyndigheter ikke lagt føringer for hvorvidt nordmenn burde ta i bruk maskene eller ei. Det endrer seg trolig snart:

– Folk må være forberedt på at det kan komme en anbefaling om å bruke munnbind på offentlig transport i rushtiden, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Anbefalingen kan komme innen 14.august. Det ble kjent på regjeringens ukentlige pressekonfereanse om koronasituasjonen.

Vanskelig å holde meteren

Anbefalingen fra myndighetene blir ikke et påbud. Likevel var beskjeden fra Høie tydelig:

– Meteren beskytter betydelig bedre enn munnbind. Men vi må ta innover oss at det er situasjoner der det er vanskelig å holde på meteren, sa Høie.

Han ber folk forberede seg på at anbefalingen kan komme i løpet av kort tid. Årsaken til at rådet ikke innføres nå, er at helsemyndighetene må forberede seg. Det innebærer blant annet at kampanjer om riktig bruk må komme på plass først.

Anbefalingen vil trolig gjelde på offentlig transport i rushtiden, opplyser Line Vold, avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet (FHI).

Usikker på hvordan du egentlig skal bruke et munnbind? Få oversikt med FHIs illustrasjoner her.

Anbefaler munnbind for reisende

Samtidig kommer FHI med en tydelig beskjed til de på reisefot:

Personer som reiser fra røde land anbefales nå å bruke munnbind ved hjemreise, ifølge en pressemelding.

– Dette innebærer for de aller fleste at de beholder munnbindet på når de tar for eksempel buss eller tog hjem fra flyplassen. Slik sett er det et tiltak som kan bidra til å unngå smitte under transport til stedet de går i karantene, sier avdelingsdirektør Line Vold i FHI.

Personer som ankommer Norge fra røde land, skal være ti dager i karantene i hjemmet eller annet egnet oppholdsted. Noen av dem kjører egen bil fra flyplassen til hjemmet, men andre bruker kollektivtrafikk.

Sistnevnte kan være problematisk ettersom disse reisende har større risiko for smitte. Derfor anbefaler FHI at personene beholder munnbindet på til de er på plass der de skal oppholde seg i karantenetiden.

Etter endringen i karantenebestemmelsene for innreise den 15. juli, har det vært en økning i antall tilfeller som er smittet i utlandet. Det kom frem i FHIs siste ukesrapport.

– Vi ser at de fleste som er smittet i utlandet, er smittet i «røde land», sier Vold.

I alt er 67 registrert smittet i utlandet de siste to ukene, av disse er 52 smittet i «røde land» og 15 i «grønne land». De mest vanlige smittestedene utenlands var Kosovo (15), Spania (8), Sverige (8), Danmark (7), Serbia (7) og Romania (6).

FHI jobber også nå med å få på plass felles råd for bruk av munnbind i de nordiske landene, opplyser Vold.

Flere smittetilfeller

På pressekonferansen kom det også frem at regjeringen vil «bremse ned» gjenåpningen av landet.

Dette innebærer blant annet at arrangementer med over 200 mennesker fremdeles ikke er tillatt. Servering av alkohol på utesteder etter klokken 24 er heller ikke lov.

Bakgrunnen for innstrammingene er økende sporadiske tilfeller av koronasmitte den siste tiden. De siste to dagen har 102 nye smittetilfeller blitt meldt, mot 194 i hele forrige uke.

Utover mot høsten er FHI forberedt på at en rekke flere lokale utbrudd kan oppstå.

– I sommer var smitten lavere enn noen gang. Det fikk oss kanskje til å glemme alvoret vi lever i. Utbruddet de siste ukene viser hvor sårbare vi er. Den viser hvor lett den farlige smitten sprer seg i samfunnet vårt, sier Høie.

– Det er fremdeles lite smitte i Norge. Men økningen i smitte vi ser akkurat nå er urovekkende.