Ber alle landets ordførere behandle Akson på nytt

Leder for helsekomiteen i Arendal kommune ber landets ordførere behandle intensjonsavtalen for milliardprosjektet Akson på nytt, etter å ha lest Aftenpostens avsløringer.

Arendal kommune vedtok før fristen 1. juli å signere intensjonsavtalen for videre deltagelse i arbeidet med et felles journal- og samhandlingssystem for helsetjenesten i Kommune-Norge.

