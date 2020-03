– Jeg føler at han fortsatt ville ha vært i live om han ikke hadde blitt utskrevet, sier faren, Ottar Haagensen.

Det var fredag 13. mars at sønnen Nicholas Ø. Haagensen ble utskrevet fra Mork rehabiliteringssenter i Volda. Han hadde vært der i litt over tre uker, i et forsøk på å komme seg etter to sykehusopphold i vinter, som følge av blant annet lungebetennelse og varierende blodtrykk.