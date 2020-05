Brannen er i et gartneri i Nye Tindlundvei på Greåker.

På Twitter skriver Øst politidistrikt at de ber alle som bor i området om å lukke vinduer og følge beskjeder fra politiet.

Politiet ber om at ingen kjører unødvendig i området for å sikre at innsatsressursene kommer fram.

Bilder Sarpsborg Arbeiderblad har publisert, viser at det brenner kraftig, og at det stiger kraftig, svart røyk opp fra brannen. Røyken er synlig på lang avstand og Aftenposten har blitt kontaktet av vitner som har sett røyken fra andre siden av Oslofjorden.

Ifølge avisen sier vitner på stedet at flammene har spredt seg til biler i nærheten. Det skal ikke være noen gartneridrift i bygget nå.

Saken oppdateres.