Den savnede vannscooteren ble funnet ved Øyenkilen ved Strømtangen fyr. Den ble funnet av redningskøyta Bergesen d.y klokken 4.37. Den var havarert og lå med kjølen opp.

Lørdag formiddag ble to personer funnet omkomne.

– Dette er med stor sannsynlighet de to savnede, opplyser politiet i Øst.

De to mennene var i 30-årene og satt på samme vannscooter. De var også sammen med en annen venn, som var på sjøen sammen med dem, men i en egen båt. De skal på et tidspunkt, trolig i 20-tiden, ha skilt lag da vannscooteren dro for å fylle drivstoff etter det Aftenposten har fått vite.

Alle tre skal ha vært på vei til en hytte sammen. De pårørende er varslet.

Mye vind

Det har vært sterk vind i området, et helikopter har derfor ikke kunnet bistå i søket i natt. Men klokken 08.30 lørdag morgen opplyste Øst politidistrikt til Aftenposten at et politihelikopter var på vei ut til området.

Det ble foretatt søk i sjø og langs ved bruk av frivillige, blant annet fra Røde Kors, opplyste operasjonsleder Ronny Samuelsen i Øst politidistrikt tidlig lørdag morgen.

Øyenkilen ligger ved innløpet til Fredrikstad, like utenfor Hvalerøyene:

Meldingen om at to personer var savnet kom ved 21.30-tiden. De to ble sist sett ved 19-tiden fredag kveld.

De to mennene skulle til en hytte i området fredag kveld, men de dukket aldri opp som avtalt.

Dårlige værforhold

Natt til lørdag var politibåten og en redningsskøyte satt inn i letingen. Det var redningsskøyta som fant vannscooteren ved Øyenkilen, på Fredrikstad-siden av Lera ved utløpet av Vesterelva. Det var krevende værforhold i natt. Rundt midnatt meldte Redningsselskapet om sterk vind (20–25 m/s) i omårdet og øsregn.