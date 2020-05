For en gangs skyld fikk det ikke så stor oppmerksomhet at landets store togselskap fikk ny sjef. Det får koronaviruset og regjeringens nye reiseråd og hjelpepakke fredag ta mye av skylden for.

Men som Aftenposten kunne fortelle torsdag ble Gro Bakstad (53) presentert som ny Vy-topp fredag ettermiddag. Hun har i mange år hatt lederstillinger i Posten.

– Dette er en veldig stor dag for meg. Jeg er stolt og glad for at styret i Vy viser meg denne tilliten, sier Bakstad til Aftenposten. Hun bekrefter at hun ble bedt om å søke.

Fakta: Profil: Gro Bakstad Født: 1966 Gro Bakstad er siviløkonom fra Handelshøyskolen i Bergen og statsautorisert revisor. Hun har jobbet i Posten i over femten år. Fra 2006 har hun som konserndirektør hatt ansvar både for forretningsområder og konsernfunksjoner. Bakstad er i dag konserndirektør med ansvar for logistikk- og postnettverkene i Norge. Hun har også vært finansiell rådgiver i ProCorp, økonomidirektør i Ocean Rig og konsulent og prosjektleder i Arthur Andersen. Styreverv: DNB og Veidekke Kilde: Vy

– Hvorfor ville Vy ha akkurat deg?

– Jeg regner med at det er på bakgrunn av min erfaring som leder i en stor virksomhet med mange ansatte, som har vært gjennom betydelige endringer de siste årene. Det gir relevant erfaring for Vy, som også står foran store endringer.

– Det har det vært mye av de siste årene. Hva er det som venter?

– Det må jobbes videre med å sette sammen nye transportløsninger på tvers av buss og tog, slik at man enkelt og effektivt kan reise miljøvennlig. Vi må vinne konkurranser i både Norge og Sverige, på buss og tog, og få flere bedrifter til å sende varene sine på godstog. Vi skal også gjøre det mer attraktivt å oppleve landet vårt på en miljøvennlig måte, sier Bakstad.

Som ikke selv er togpendler.

Sveinung Berg Bentzrød

Skjønte begrunnelsen for å bytte til Vy-navnet

Dette er Gro Bakstads egne erfaringer som kunde på tog: Hun har brukt tog til møter ved Posten-terminalene i Drammen og Hamar. Hun har mor boende i Moss. Hun hadde også for mange år siden sommerjobb der hun pendlet på strekningen Oslo-Moss.

– Og så hadde jeg kjæreste i Oslo da jeg studerte i Bergen. Jeg har mange hyggelige minner fra turene over fjellet, sier Bakstad.

Nå har hun lenge bodd i Oslo og ikke hatt behov for å pendle.

– Det har vært mye skepsis internt til nye sjefer som kommer fra næringslivet og som ikke har kunnskap om jernbanen. Har du noen beroligende ord å by på?

– Vy er et transportselskap, ikke et jernbaneselskap. Det finnes også mye kompetanse på teknologi og digitale løsninger. Jeg liker å være ute og besøke virksomhetene, og gleder meg til å bruke tid på å sette meg inn også i jernbane.

– Hva var din egen reaksjon da NSB skiftet navn til Vy?

– Jeg skjønte faktisk begrunnelsen veldig godt. I Posten og Bring har vi også hatt mange forskjellige merkevarer, og det har vært vanskelig å finne en felles identitet.

– Du har flere styreverv, får du tid til dette som sjef for Vy?

– Jeg er ikke så god på lange skiturer og hagearbeid. Hvis jeg kan tilbringe helgene i sofaen med styrepapirer synes jeg det er en fin avveksling fra det vanlige arbeidet.

– Hva sier de andre i huset til dette?

– Der er min mann og jeg forskjellige. Han liker å pusse båt og gå på ski, humrer Bakstad.

I tillegg til mann har hun to voksne døtre på 19 og 23 år, og hund, som lokker henne med ut på tur.

Arnfinn Mauren

Har flere ben å stå om det skulle bli tap i jernbanekonkurransene

Vy har tapt konkurransen om Sørlandsbanen og banene til Trondheim og Bodø, lokaltoglinjer her inkludert. Men de vant retten til fortsatt å kjøre tog på Bergensbanen.

– Er Vy nødt til å vinne minst en av de to pakkene for Østlandet, med Intercity- og lokaltoglinjer, for ikke å bli et rent vestlandsselskap?

– Vi har ambisjoner om å vinne, sier Gro Bakstad.

– Men er Vy i praksis nødt til å vinne?

– Vi går for det. Men vi har en stor virksomhet også innenfor buss og gods, og vi satser på reiseliv. Vi har flere ben å stå på.

– Det har vært mye støy de siste månedene rundt planlagt jernbaneutbygging som er satt på vent, i Østfold og nordover mot Hamar. Hva kan bli konsekvensene av dette?

– Det må jeg få komme tilbake til.

– Uten utbyggingen, vil jernbanen bli i stand til å overta passasjerer for å få ned biltrafikken?

– Også det må jeg sette meg bedre inn i før jeg kan svare på, sier Bakstad.

– Vi er utrolig glade for at Gro Bakstad skal ta over rattet i Vy. Hun er en solid leder som er svært godt likt av medarbeiderne sine. Hun har ledet postvirksomheten gjennom store endringer på en imponerende måte, gjennom tett samarbeid med medarbeidere og ledere og god involvering av fagforeninger. Dette er en viktig ballast for konsernsjefjobben i Vy, sier styreleder Dag Mejdell.

Det er ikke klart akkurat når hun skal overta etter Geir Petter Isaksen.